综述：美国4月非农就业料强劲 但劳动力扩张抑制薪资增长

路透华盛顿5月6日 - 美国就业4月料继续增长，但找工作的人涌向就业市场，应会使得薪资增长保持温和，让谨慎的美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以再等一段时间再升息。

路透调查显示，美国劳工部周五公布的数据或显示，上月非农就业岗位增长20.2万个。3月增长了21.5万个。

失业率预计保持在5.0%，因就业市场改善吸引此前失望的求职者回到劳动力队伍。

就业市场强劲迹象，将增强认为美国经济保持健康的看法，尽管今年第一季大幅放缓。但求职者大量涌入，可能支持美联储主席叶伦的观点，即就业市场中的劳动力供应仍然有些过剩。

“就业参与率上升可能令薪资增长和美联储升息速度都放慢，但事实是，总的来说薪资和物价通胀已显示出好转和升温的迹象，”美银美林资深经济分析师Michael Hanson称。

4月平均时薪料上升0.3%，与3月升幅相仿。这样的话，4月平均时薪同比升幅将从3月的2.3%上升至2.4%，但仍低于3.0%--这是分析师认为使通胀率上升至美联储目标2.0%所需的薪资增长水平。

美联储上月对就业市场给予了十分乐观的评估，称就业市场状况已经“进一步改善”。

美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。美联储官员曾预计今年将再升息两次。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下FedWatch的数据，市场基本排除了美联储在6月14-15日会议上升息的可能，认为9月和11月升息的概率不到50%，12月会议升息概率为59%。

**劳动力人数增加**

“我认为今年会有一次升息，并且不会是在6月，”Euler Hermes North America首席分析师Dan North表示。

“虽然就业增长一直不错，但仍存在相当程度的闲置劳动力。人们最终陆续回到就业市场，”他说。

就业参与率(就业或至少正在求职的美国人占劳动年龄人口的比例)自去年9月跌至62.4%以来，已经上升0.6个百分点，各个年龄段均出现增长。

自去年9月以来，大约240万人进入或重新进入劳动力市场，为六个月增幅的纪录第二高位。

民间服务业4月新增就业岗位数量可能名列榜首。制造业料又裁减5,000个岗位，此前3月已经减少29,000个，为该行业自2009年12月以来最大裁员规模。

采矿业可能进一步削减岗位，因近来油价持续下跌导致能源产业获利疲弱，企业对此作出调整。该行业岗位自2014年9月触顶后已经削减了185,000个，其中75%是支持性岗位。

建筑业雇佣在连续九个月增长之后料将放缓，因住房营建活动在4月显露疲态。零售业就业增长也预计放缓，之前在今年第一季尽管销售疲软，但平均每月仍新增60,433个岗位。(完)