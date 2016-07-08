综述：美国民间就业和初请失业金数据强劲 6月新增就业有望反弹

2016年5月9日，美国丹佛，一名求职者在一次医疗行业招聘会上与招聘方交谈。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿7月7日 - 美国6月民间就业岗位增幅强于预期，因小企业增加雇佣，而上周初请失业金人数减少，表明新增就业岗位在5月大幅下降后将出现反弹。

周四的报告凸显美国经济强劲，支撑了美国经济能够抵御上月英国决定脱欧带来的冲击的观点。

“劳动力市场继续改善，小企业主增加人手的明显意愿是表明经济正稳步向前的清晰信号，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称。

民间就业服务机构ADP的全国就业报告显示，民间雇主6月雇佣了17.2万人，强于市场预估的15.9万人。5月民间就业岗位增加16.8万个。上月小企业雇佣9.5万人，高于5月的8.4万人。

上月服务业新增20.8万个就业岗位，但制造业和建筑业共减少了2.6 万个工作岗位。

民间就业报告是ADP与Moody's Analytics共同编制的，政府将于周五发布更全面的6月就业报告。

尽管ADP报告并不被看作是非农就业报告的可靠先行指标，因数据统计方法存在差异，但经济学家称，报告显示出整体上就业增长重拾升势。

ADP报告不受罢工影响，因此没有反映出威瑞森通讯(Verizon Communications)3.51万工人重返工作岗位的情况，这部分人因为进行了长达一个月的罢工而未被计入5月的非农就业报告中。预计6月就业报告将受此提振。

“经罢工调整后，ADP报告预示着，非农就业报告中民间岗位增加20.7万个，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

“也即是说，ADP报告和政府报告并不总是一致的，”Silver称。

**预计就业岗位增长反弹**

根据路透调查，上月就业岗位可能增加17.5万个，5月就业岗位增加3.8万个，为2010年9月以来的最小增幅。

预计6月失业率为4.8%，5月时为八年半低位的4.7%。

5月就业岗位增长疲弱，加上英国脱欧公投即将举行，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月维持利率不变。经济学家称，即使6月就业岗位增长反弹，但英国意外决定脱欧也可能导致美联储不可能在年底前升息。

美联储周三发布的6月14-15日会议记录显示，“委员们普遍同意，在评估是否需要采取下一步行动撤走宽松货币政策前，明智的做法是采取观望态度，等待更多数据出炉，来了解英国公投的影响。”美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

劳动力市场的乐观数据帮助提振了股市。美元兑一篮子货币基本持稳，美债价格下跌。

在另一份报告中，劳工部称，截至7月2日当周，初请失业金人数减少1.6万人，经季节调整后为25.4万人。

这一数据接近4月中触及的43年低位的24.8万人。路透调查的经济学家预计，上周初请失业金人数为27万人。

已经有连续70周一周初请失业金人数低于表明就业市场强劲的30万人的门槛，为自1973年来以来的最长时间跨度。上周初请失业金人数四周均值减少2,500人，至26.475万人。该数据被认为可以更好地反应劳动力市场趋势，因去除了周与周之间的波动。

整个6月的初请失业金人数都处于低位，支撑了5月新增就业岗位大幅减少并没有真实反映劳动力市场状况的观点。

另外，全球职介绍顾问公司Challenger, Gray & Christmas发表的报告显示，6月美国雇主计划裁员人数增加至3.8536万人，5月时为3.0157万人，裁员人数仍远低于12个月的平均水平。

“裁员的步伐自年初以来大幅放缓，我们可能在今年剩余时间内仍将看见裁员总数处于低位，因雇主对职员人数水平采取观望态度，”Challenger, Gray & Christmas首席执行长John Challenger称。(完)