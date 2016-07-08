综述：美国民间就业和初请失业金数据强劲 6月新增就业有望反弹

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透华盛顿7月7日 - 美国6月民间就业岗位增幅强于预期，因小企业增加雇佣，而上周初请失业金人数减少，表明新增就业岗位在5月大幅下降后将出现反弹。
周四的报告凸显美国经济强劲，支撑了美国经济能够抵御上月英国决定脱欧带来的冲击的观点。
“劳动力市场继续改善，小企业主增加人手的明显意愿是表明经济正稳步向前的清晰信号，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称。
民间就业服务机构ADP的全国就业报告显示，民间雇主6月雇佣了17.2万人，强于市场预估的15.9万人。5月民间就业岗位增加16.8万个。上月小企业雇佣9.5万人，高于5月的8.4万人。
上月服务业新增20.8万个就业岗位，但制造业和建筑业共减少了2.6 万个工作岗位。
民间就业报告是ADP与Moody's Analytics共同编制的，政府将于周五发布更全面的6月就业报告。
尽管ADP报告并不被看作是非农就业报告的可靠先行指标，因数据统计方法存在差异，但经济学家称，报告显示出整体上就业增长重拾升势。
ADP报告不受罢工影响，因此没有反映出威瑞森通讯(Verizon Communications)3.51万工人重返工作岗位的情况，这部分人因为进行了长达一个月的罢工而未被计入5月的非农就业报告中。预计6月就业报告将受此提振。
“经罢工调整后，ADP报告预示着，非农就业报告中民间岗位增加20.7万个，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。
“也即是说，ADP报告和政府报告并不总是一致的，”Silver称。
**预计就业岗位增长反弹**
根据路透调查，上月就业岗位可能增加17.5万个，5月就业岗位增加3.8万个，为2010年9月以来的最小增幅。
预计6月失业率为4.8%，5月时为八年半低位的4.7%。
5月就业岗位增长疲弱，加上英国脱欧公投即将举行，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月维持利率不变。经济学家称，即使6月就业岗位增长反弹，但英国意外决定脱欧也可能导致美联储不可能在年底前升息。
美联储周三发布的6月14-15日会议记录显示，“委员们普遍同意，在评估是否需要采取下一步行动撤走宽松货币政策前，明智的做法是采取观望态度，等待更多数据出炉，来了解英国公投的影响。”美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。
劳动力市场的乐观数据帮助提振了股市。美元兑一篮子货币基本持稳，美债价格下跌。
在另一份报告中，劳工部称，截至7月2日当周，初请失业金人数减少1.6万人，经季节调整后为25.4万人。
这一数据接近4月中触及的43年低位的24.8万人。路透调查的经济学家预计，上周初请失业金人数为27万人。
已经有连续70周一周初请失业金人数低于表明就业市场强劲的30万人的门槛，为自1973年来以来的最长时间跨度。上周初请失业金人数四周均值减少2,500人，至26.475万人。该数据被认为可以更好地反应劳动力市场趋势，因去除了周与周之间的波动。
整个6月的初请失业金人数都处于低位，支撑了5月新增就业岗位大幅减少并没有真实反映劳动力市场状况的观点。
另外，全球职介绍顾问公司Challenger, Gray & Christmas发表的报告显示，6月美国雇主计划裁员人数增加至3.8536万人，5月时为3.0157万人，裁员人数仍远低于12个月的平均水平。
“裁员的步伐自年初以来大幅放缓，我们可能在今年剩余时间内仍将看见裁员总数处于低位，因雇主对职员人数水平采取观望态度，”Challenger, Gray & Christmas首席执行长John Challenger称。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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