综述：就业和库存数据乐观 擦亮美国经济前景

路透华盛顿6月9日 - 上周美国初请失业金人数意外下跌，直指就业市场仍保持强劲，尽管上月新增就业岗位大幅下降。

周四发布的另一项数据显示，4月趸售(批发)库存录得10个月来最大增幅，预计会提振第二季经济增长。趸售(批发)销售连续第二个月增长。

美国劳工部周四公布，截至6月4日当周，美国一周初请失业金人数减少4,000人，经季节调整后为26.4万人。

“公司看似没有裁员，我们预计未来数周雇佣活动将恢复，导致新增岗位数量出现全面反弹，”巴克莱的经济学家Jesse Hurwitz称。

路透调查的经济学家原本预计，上周初请失业金人数增至27万人。初请失业金人数已经连续66周少于30万人，就业市场保持强劲时间为1973年以来最长。

上周初请失业金人数四周均值减少7,500人，至26.95万人。该数据被认为可以更好地反映劳动力市场趋势，因去除了周与周之间的波动。

数据发布后，美元兑一篮子货币.DXY守住稍早的升幅，美国公债价格上涨，美股走低。

截至5月28日当周，美国续请失业金人数跌至2000年10月以来最低，有失业保险的失业率(insured unemployment rate)下跌0.1个百分点，至纪录低位1.5%。

初请失业金人数报告是表明劳动力市场仍然强劲的最新迹象，尽管5月仅新增3.8万个就业岗位，为2010年9月以来最小增幅。周三的一份报告显示，4月空缺岗位触及九个月高位，裁员人数跌至2014年9月以来最低水平。

“劳动力市场趋紧的趋势没有改变，很明显就业市场的问题是招聘到能适合空缺岗位的员工，这本身就是劳动力市场收紧的信号，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

**批发库存增长**

劳动力市场的体质可能决定美国联邦储备委员会(FED/美联储)下次升息的时机。

美联储主席叶伦本周强调仍将升息，但她没有暗示何时升息。

在5月惨淡的就业报告发布前，叶伦曾暗示，如果经济数据持续表明经济在第二季将加快成长，将会在“未来数月”升息。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

商务部发布的另外一份报告显示，4月趸售(批发)库存增长0.6%，3月增长0.2%。路透调查的经济学家预计，4月趸售(批发)库存小升0.1%。

4月趸售(批发)销售跳升1.0%，3月升0.6%。销售连续第二个月强劲增长，库存/销售比降至1.35个月，3月时为1.36个月。

库存是国内生产总值(GDP)变化的一个重要组成部分。4月扣除汽车的批发库存增长0.8%，批发库存中的这一项指标被纳入了GDP的计算中。

这可能促使经济学家调升第二季GDP增长预估，目前预计第二季增长年率为2.5%。美国经济第一季增长0.8%。

自2015年第三季开始，库存一直拖累GDP增长。2015年上半年，企业积累了创纪录的库存，超过了需求，尽管库存增长的速度有所放缓，但在2015年下半年和2016年第一季库存仍处于高位。(完)