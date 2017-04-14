综述：美国劳动力市场持续收紧 通胀保持潜在上升趋势

路透华盛顿4月13日 - 美国上周初请失业金人数意外减少，4月初消费者信心上升，因家庭财务状况保持乐观，表明3月的就业增长大幅放缓只是短暂现象。

周四发布的其它数据显示，3月生产者物价七个月来首次下降，同比升幅为五年来最大。报告直指经济正稳步增长，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在6月再次升息。

“今天的报告与美联储有关经济接近充分就业、通胀压力逐步攀升的说法基本一致，”Moody's Analytics高级经济学家Ryan Sweet称。

劳工部称，截至4月8日当周，初请失业金人数减少1,000人，经季节调整后为23.4万人。这是连续第三周下降，接近2月触及的44年低位22.7万人。

初请失业金人数已经连续110周低于表明就业市场健康的门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。劳动力市场接近充分就业，失业率为近10年低位4.5%。

经济学家预计上周初请失业金人数增至24.5万人。

初请失业金人数处于较低水平，表明3月就业岗位增幅大幅放缓只是暂时现象，劳动力市场仍在不断收紧。3月非农就业岗位增加9.8万人，为去年5月以来最小增幅。

“3月中初请失业金人数曾短暂升高，可能反映出在3月就业报告中显而易见的天气拖累，4月上半月数据要强劲得多，直指4月就业岗位重新加速增长，”摩根士丹利经济学家Ted Wieseman称。

密歇根大学的一项调查显示，4月初消费者信心指数从3月的96.9升至98.0。

调查中的消费者现状指数跳升至2000年来最高，报告财务状况改善的家庭占比增加。

**支出将加速上升**

消费者信心强劲可能表明，第二季消费者支出加速，年初时曾明显放缓。去年底今年初消费者信心急升未能转化成支出增长。

美元兑一篮子货币下跌，因消费者评估美国总统特朗普周三稍晚接受《华尔街日报》访问时的讲话。他称，美元“过强”，他喜欢“低利率政策”。

美债收益率一度跌至五个月低位，股市基本持平。美联储上月将指标隔夜利率提高25个基点，并称预计今年将再升息两次。

劳工部在周四发布的另外一份报告中称，上月最终需求生产者物价指数(PPI)下跌0.1%，为8月以来的首次下跌，2月PPI上升0.3%。

尽管上月PPI下降，但截至3月的12个月内，PPI急升2.3%，为2012年3月以来的最大增幅，2月时增2.2%。

最终需求服务物价指数下降0.1%，占3月PPI降幅的四分之三。能源价格下跌2.9%，为8月以来首次下降，汽油价格急降8.3%。

由于油价近日上涨，几乎收复了3月的所有跌幅，月度生产者物价可能会恢复上升走势。

美元兑美国主要贸易伙伴国货币今年下跌2.8%，也使得生产者物价保持潜在上升的趋势。

上月，扣除食品和能源的最终需求商品物价增长0.4%，2月时仅微升0.1%。(完)