综述：美国10月就业和薪资强劲增长 12月升息理据更加充分

2016年1月8日，美国农业部工作人员（右）在华盛顿的一场招聘会上与求职者交谈。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿11月4日 - 10月，美国雇主仍马不停蹄地招募新员工，并给工人加薪，可能夯实美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息的预期。

劳工部周五称，10月新增非农就业岗位16.1万个，因建筑业、医疗保健、专业和商业服务等领域的工作岗位增加。目前距离美国11月8日大选还有四天。

8月和9月新增岗位数据被上修，较之前报告的数据总计增加4.4万个，进一步增添了报告的利好基调。10月平均时薪增加0.1美元，或0.4%。

上月，薪资同比增长2.8%，增幅为近七年半以来最大。

“这是一份非常好的报告，时薪增长开始加速，美联储12月升息所需的理据都齐备了，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称。

上周的一系列数据显示，美国经济在第三季加快增长。企业自2010年初以来共创造了1,550万个就业岗位，其中一半是高薪岗位。低薪岗位薪酬也开始增长。

经济学家称，这份乐观的报告可能会给民主党候选人希拉里的支持率带来提振，她与共和党候选人特朗普之间的差距正在拉近，选情越来越胶着和分化。

“就业发展趋势和薪资改善的环境胜过一切言论，可能让那些支持民主党候选人的民众更有信心，”RSM首席经济学家 Joseph Brusuelas称。

特朗普竞选团队认为这份报告“糟透了”，称，“报告凸显奥巴马-希拉里只惠及竞选资金捐赠人和特殊利益集团，剥削工薪阶层家庭的经济政策的全面失败。”

对此希拉里竞选团队没有立即做出回应。

尽管预计美联储将在12月升息，但利率决定可能会取决于下周二大选的结果。

金融市场将希拉里看做是现状候选人，许多投资者担心特朗普获胜会给全球贸易和经济增长带来风险。

报告发布后，美元指数小幅走低，美股上涨，美债走高。

失业率下降0.1个百分点，至4.9%，部分因为有人退出劳动力市场。路透调查的经济学家预计，上月新增非农就业岗位17.5万个。失业率降幅符合预期。

上月广义失业率下跌0.2个百分点，至9.5%，为2008年4月以来的最低水平。广义失业率包括想工作但放弃了寻找工作，以及那些因为找不到全职工作不得不从事兼职工作的人。

美联储在周三决定维持利率不变，但称其货币政策制定委员会认为“升息理据继续增强”。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

**就业增长趋势放缓**

随着劳动力市场接近充分就业，就业增长趋势已放缓，经济从07-09年的衰退中复苏的趋势也显现出放缓的迹象。

今年迄今平均每月新增就业岗位18.1万个，较去年的22.9万个有所下降，但每月新增的岗位仍足以吸收新进入劳动力市场的人。

联储主席叶伦曾说过，每月新增略低于10万个岗位，就能跟上适龄劳动人口的增长。

下个月升息的前景也得到薪资稳固增长的支撑。

10月，平均时薪增长0.4%，9月增长0.3%，时薪同比增长2.8%，为 2009年6月以来的最大增幅，9月增长2.7%。

美联储周三对通胀表达了相当乐观的看法，称价格压力“自今年初以来有所增加”。

不过，薪资增长仍然温和。经济学家将其归因于劳动力参与率偏低。

劳动力参与率上月下降0.1个百分点，至62.8%，距离数十年低位不远，部分反应出人口统计方面的变化。劳动参与率是指受雇或至少在找工作的美国适龄劳动人口在总人口中的占比。

就业岗位稳健增长，加上薪资急增，可能支持假日季的消费者支出，相应地，会推动经济以较高的速度增长。

虽然对家庭的调查显示，由于恶劣天气而无法工作的人数大幅增加，但劳工部称，很难评估飓风马修对上月就业岗位增加的影响。

飓风上月横扫美国东海岸，带来较大范围的洪水；每周平均工时持稳于34.4小时。

建筑岗位增加1.1万个，为连续第二个月增加；但制造业岗位上月减少9,000个，为连续第三个月下跌。

零售业岗位意外减少1,100个，尽管有些迹象显示，零售商已经开始假日季的早期招聘工作。专业和商业服务岗位增长4.3万个。

医疗保健和社会援助岗位增加3.91万个；零时帮工增加6,400个；政府岗位增加1.9万个。(完)