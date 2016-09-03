综述：美国8月非农就业岗位增速不及预期 薪资增长也放缓

路透华盛顿9月2日 - 美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓，数据实际上排除了美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月升息的可能性。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加15.1万个，7月数据被上修至增加27.5万个，制造业和建筑业就业岗位减少，失业率持平于4.9%，因有更多的人进入到就业市场。

此数据发布前，周四发布的数据显示8月制造业萎缩，已经令美联储是否会在9月20-21日会议上升息受到质疑。

“这份好坏不一的就业报告置美联储于进退两难的处境，并不是各方面都强劲到足以支撑9月升息，但也足够稳健，会引发热烈的政策讨论，”安联首席经济顾问Mohamed el-Erian称。

路透调查的经济学家预计，上月增加18万个工作岗位，失业率下跌0.1个百分点至4.8%。

但上月就业岗位增长可能仍足够促使美联储在12月升息。就业岗位增加，强化了经济增长在今年上半年停滞后重新加速的观点。

美联储主席叶伦上周五称，近几个月升息的理由已增强，之后，9月和12月会议升息的机率增加。

根据CME的Fedwatch，数据发布后，金融市场消化的9月升息可能性为21%，12月升息可能性为58.6%。

美联储去年12月进行了近10年来首次升息，但自那之后一直维持利率不变，因担忧持续处于低位的通胀。

**日历原因限制就业岗位和薪资增幅**

继6月和7月共计增加54.6万个就业岗位后，本月就业增长放缓。

鉴于劳动力市场接近充分就业，而且经济从2007-09年衰退中的复苏已显疲态，就业增长放缓也属正常。叶伦曾经表示，为了跟上人口的增长，美国经济每个月需要创造近10万个就业岗位。

就业岗位增幅弱于预期，也可能反映出根据学校日历对数据进行季节性波动调整有难度。过去几年，政府公布的8月就业数据都会表现疲弱，而后被上修。

“过去，8月数据通常偏弱，我们认为这主要反映出季节调整问题，而不是潜在趋势疲弱，”UniCredit Research首席经济学家HarmBandholz称。

“所以这份报告令美联储仍处于12月升息的轨道上，9月升息可能性似乎已经不存在了。”

共和党总统候选人川普的竞选团队称，数据是经济表现令人失望的迹象。

下次升息时机也可能取决于薪资增长速度。8月平均时薪增长0.03美元，或0.1%，7月增长0.3%。

由于日历原因导致的薪资增长放缓，将年度增幅从7月的2.6%拉低至2.4%。

美国人上月工作时间缩短，平均每周工时从7月的34.4小时降至34.3小时。报告的其它细节显示，劳动参与率，即在职或至少在找工作的美国人在劳动年龄人口中所占的比例，与上月持平于62.8%。

美国劳动参与率仍处于数十年来的低位，部分反映出人口统计方面的变化，经济学家称，这部分解释了为什么薪资增长缓慢。

此份就业报告，加上之前出炉的7月消费者支出、住宅建设和耐久财订单等数据，表明经济增长提速。经济在今年上半年仅增长1.0%。

商务部周五发布的第二份报告显示，7月贸易逆差收窄11.6%，至395亿美元，因出口增长至10个月来最高水平，提振第三季经济前景。

亚特兰大联储预计第三季国内生产总值(GDP)增长年率为3.2%。

上月，制造业减少1.4万个工作岗位，此前连续两个月增加；建筑业减少6,000个工作岗位；8月，矿业再减少4,000个岗位。

上月，专业和商业服务岗位增加2.2万个，7月增加了8万个；零售业增加1.51万个岗位；餐饮娱乐业增加2.9万个岗位。

零时帮工岗位减少3,100个，这是未来雇佣状况的晴雨表。8月政府就业岗位增加2.5万个，延续了过去四个月公共部门岗位连续怎增加的势头。(完)