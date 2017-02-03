综述：美国劳动力市场继续收紧 但第四季非农劳动生产率仍然疲弱

路透华盛顿2月2日 - 上周初请失业金人数降幅超过预期，直指劳动力市场状况收紧，应该能够在今年支撑经济。

周四发布的其它数据显示，第四季非农劳动生产率增长放缓，经济学家称，表明企业需继续雇佣以增加产出。

在劳动生产率疲弱和劳动力储备减少的背景下，工人需求增长，正开始给薪资施加上行压力，为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息铺平道路。

“如果想扩大产出，企业将不得不继续招聘，因劳动生产率几乎没有增长，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称，“因为劳动力市场继续收紧，企业不得不利用现有员工设法达到目标。”

劳工部称，截至1月28日当周，一周初请失业金人数减少1.4万，经季节性调整后为24.6万人。初请失业金人数已经连续第100周低于表明劳动力市场健康的门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，而当时劳动力市场的规模要小得多。

劳动力市场已经处于或接近充分就业，美联储周三称，预计劳动力市场状况将“在一定程度上进一步”增强。预计劳动力市场收紧将会推高薪资，从而刺激消费者支出强劲增长，并带动楼市持续复苏，最终支持经济增长。

在周三结束的为期两日的会议上，美联储维持指标隔夜利率目标区间在0.5-0.75%的不变。美联储在去年12月上调了利率，并预计今年将升息三次。

美元小幅走低，美债价格上涨，美股小幅升高。

经济学家原本预计上周初请失业金人数减少至25万人。初请失业金人数四周移动均值上周增加2,250人，至24.8万人。经济学家认为，该指标能更好地反映劳动力市场状况，因去除了周与周之间的波动，

**零售业裁员急升**

尽管1月初请失业金人数处于低位，但全球人力资源顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四发布的报告显示，美国雇主上月宣布裁减45,934个岗位，较12月跳升37%，且为2016年4月以来最大规模裁员。

零售商宣布裁减22,491个岗位，占上月裁员总规模的49%。百货业巨擘梅西百货(M.N)正在关闭68个店，上月宣布裁员1万人。其它宣布裁员的零售商包括The Limited，American Apparel，Sears和Abercrombie & Fitch(ANF.N)。

百货店正面临包括亚马逊(AMZN.O)在内的网络零售商的激烈竞争。

路透调查的经济学家预计，上月非农就业岗位将新增17.5万人，高于12月的15.6万人。预计1月失业率持平于4.7%，接近九年低位。

但新增就业人数也有可能超过预期，因周三发布的报告显示，1月民间就业岗位和制造业岗位急升，但零售业岗位有下行风险。

劳工部的另外一份报告称，第四季非农生产率环比年率为增长1.3%，较上季3.5%的增幅大幅下降。

非农劳动生产率在去年上半年下降后，下半年反弹，全年增长0.2%，为2011年以来的最小增幅。2015年增长0.9%。

过去六年中，每年非农劳动生产率的增幅都没有超过1.0%，2007-2016年期间劳动生产率平均增长1.1%，远低于1947-2016年期间的长期增长均值2.1%。

“数据表明，企业在维持获利能力方面面临挑战，因劳动力市场供应紧张，推动薪资成本攀升，增速快于生产率，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

第四季非农单位劳工成本上升1.7%，远高于上季0.2%的增幅。2016年非农单位劳工成本增长2.6%，2015年增长2.0%。

第四季时薪增长3.0%，尽管增速慢于第三季的3.7%，但数据仍暗示，薪资增长正在加速。2016年薪资增长2.8%，2015年增长2.9%。(完)