综述：美国就业岗位稳步增长 失业率降至逾九年低位

2016年1月8日，华盛顿，美国农业部招聘员Moushumi Paul（右）在招聘会上与一名求职者在交谈。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿12月2日 - 美国雇主11月加大招聘力度，失业率回落至逾九年低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月稍后升息基本是板上钉钉。

美国劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加17.8万，10月增幅为14.2万。就业岗位稳步增加可能反映出，对经济的信心不断增强。消费者支出增长和通胀攀升也证明了这一点。

上月，失业率下降0.3个百分点，触及2007年8月以来最低，因更多人找到工作，同时也有更多人退出劳动力大军。减少的失业人口中多数为男性。

“失业率下降，且就业市场闲置明显减少，可能给通胀施加进一步上行压力。这份报告轻松扫除了12月升息的障碍，”巴克莱驻纽约的首席经济学家Michael Gapen表示。

不过，上月薪资近一年来首次下降，之前连续两个月大幅增长。经济学家认为，这部分是因日历问题导致平均时薪减少。他们预计，在12月13-14日的政策会议上，美联储官员会忽略该因素。薪资预计将在12月反弹。

平均时薪上月减少0.03美分，或0.1%，10月和9月分别增长0.4%和0.3%。矿业、制造业和公用事业行业的平均时薪下降。

11月，平均时薪按年增幅从10月的2.8%下降至2.5%，前者为近七年半最大增幅。

“时薪下降可能只是暂时的，因就业市场供应进一步收紧，应该会促使企业加大力度吸引技术人才，从而促进薪资上涨，”Plante Moranb Financial Advisors的首席投资长Jim Baird表示。

经济学家之前预计，上月就业岗位增加17.5万，失业率保持在4.9%。

11月，广义失业率下降0.2个百分点，至9.3%，为2008年4月以来最低。该指标包括那些想工作，但已放弃找工作，以及因无法找到全职工作，而打零工的人。

就业数据公布后，美股小涨。美元指数回落。公债价格攀升。

**就业岗位普遍增长**

尽管在特朗普赢得美国大选后，近期美国公债收益率急增，且美元走强，导致金融市况收紧，但经济学家表示，这可能不足以促使美联储在本月按兵不动。

美联储在去年12月进行了近十年来首次升息。特朗普增加基建投资和减税的计划，可能鼓励企业在未来数年增加招聘，并刺激经济以更快的速度成长。

去年，美国就业岗位平均每月增加22.9万，今年增速有所放缓，平均增加18万，因就业市场接近充分就业。不过，这样的月增幅，仍能轻松消化新增的就业人口。

美联储主席叶伦之前表示，美国经济每月只需创造接近10万个就业岗位，就能跟上适龄就业人口增长的步伐。

“并非企业不想招人，只是以他们愿意支付的薪资水平，无法找到合格的工人，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff表示。

就业报告，加之稍早公布的消费者支出、楼市和制造业数据表明，第三季经济以两年来最快速度增长后，第四季增长势头继续增强。

尽管上月薪资下降，但一项反应薪资净收入的指标上月按年增长3.9%，这对消费者支出而言是个好兆头。

11月，约有22.6万人放弃找工作，从而导致就业参与率下降0.1个百分点，至62.7%。

就业参与率接近数十年低位，部分是因人口结构发生变化。经济学家认为，就业参与率偏低，阻碍了薪资以更快的速度增长。

上月，就业岗位普遍增加，建筑业就业岗位增加1.9万，10月增加1.4万。不过，制造业就业岗位减少4,000个，连续第四个月减少。

零售业就业岗位减少8,300个，可能是因消费者转至网上购物，迫使梅西百货等百货店关闭数家店铺。零售业岗位已连续两个月减少。

专业和企业服务岗位上月增加6.3万个。医疗保健和社会援助岗位增加3.47万。临时性服务岗位增加1.43万，这些岗位未来可能转变为全职工作。

政府就业岗位增加2.2万个。地方政府招聘猛增，可能受助于11月8日大选。(完)