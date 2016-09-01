综述：美国8月民间就业岗位稳健增长 7月成屋待完成销售急升

2016年3月16日，美国马里兰州Silver Spring，早上的通勤者排队等待去华盛顿的大巴。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿8月31日 - 美国8月民间就业岗位增长步伐稳健，7月成屋待完成销售急升，表明经济增长重拾动能，足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息。

周三发布的另一项数据显示，本月中西部地区工厂活动大幅放缓，因订单减少，暗示制造业仍受到美元上涨和油价急挫的后续影响拖累。

“这应该让美联储相信，经济强劲到足以产生新的就业岗位，更重要的是，经济的上行动能十分强劲，足以抵御升息的影响，”MUFG UnionBank首席经济学家Chris Rupkey称。

民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，本月新增民间就业岗位17.7万个，增幅符合分析师预估，7月新增就业岗位19.4万个。

新增就业岗位全部来自服务业。建筑业减少了2,000个岗位，7月减少了5,000个。制造业就业岗位持平，7月增加了5,000个。

ADP同穆迪旗下的Analytics共同编制的这份报告，是在政府周五发布更全面的8月就业报告前公布的。

路透调查的分析师预计，8月新增非农就业岗位18万个，7月时增加了25.5万个。在连续两个月新增岗位超过25万个后，预计8月新增岗位数量将减少。

经济学家称，随着劳动力市场接近充分就业，经济从2007-09年的衰退中复苏，出现人口老龄化和就业岗位增长放缓的迹象是正常的。

美元兑一篮子货币升至三周高位；美债价格小幅下跌；美股走低，因美元走强拖累油价和材料股下挫。

**有利数据**

去年年底美联储进行了近十年来首次升息，但之后一直维持利率不变，因担心通胀持续低迷。

但从消费者支出到楼市和工业生产等一系列数据都显示，经济在上半年步履蹒跚后已经重拾动能，多数分析师预计美联储将在12月再度加息。

亚特兰大联储目前预计第三季美国经济成长年率达到3.5%。

周三公布的第二份报告显示7月成屋待完成销售指数在连跌两个月后大涨，因需求几乎全面增加，这进一步带动了对经济的乐观评估。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋待完成指数较上月增长1.3%，至111.3，为逾10年来第二高位。分析师的预估值为增长0.6%。

“最新的增长暗示成屋销售会有所改善，”苏格兰皇家银行高级分析师Kevin Cummins表示，“不过，我们可能不会像通常那么快就看到，近期报告的所有这些增长产生的效果，因看来在渗透管道内会有一些延后。”

对楼市的需求是受到就业市场的带动，就业市场接近充分就业，稳步带动薪资增加。不过库存紧张和房价高涨令房屋估值复杂化，拖慢了房屋的交割，从而限制了销售。

近几个月房价、住宅建筑、新屋销售和建筑商信心数据保持强劲。成屋待完成销售指数较上年同期增长了1.4%。东北部的售房合约增加了0.8%，西部跳增了7.3%，南部升0.8%，但中西部减少了2.9%。

但制造业表现落后于经济增长的步伐，因制造商继续受到之前美元大涨和油价崩跌的影响。另外制造业也受全球需求疲弱和美国修正库存的打击。美国经济中制造业约占12%。

在今日发布的第三份报告中，8月芝加哥采购经理人指数(PMI)大跌4.3点，至51.5，预估为54.0，7月为55.8。数据高于50显示制造业扩张。

未交货订单分项指数急挫14.5点，重回萎缩区域。新订单和生产分项也令PMI指数承压，尽管仍在扩张区域内。

供应商交货变动不大，制造业就业则升至去年4月来最高水准。

“在经历了前两年美元升值和美国钻井及矿业活动崩跌后，美国制造业一蹶不振，”巴克莱分析师Rob Martin，“我们预计今年余下时间制造业活动也只会略有改观。”(完)