综述：美国就业市场改善 但库存吃紧导致成屋销售连降两月

路透华盛顿9月22日 - 美国初请失业金人数上周意外减少，触及两个月低位，表明就业市场表现强劲，可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月前升息铺路。

美联储周三保持利率不变，但强烈暗示可能在年底前升息一次，因近期经济成长加快，且就业市场继续改善。

尽管周四公布的另一项数据显示，美国8月成屋销售连降第二个月，但地产商和经济学家将此归咎于房屋供应长期短缺，限制了购房人的选择。

楼市基本面仍然强健，房价温和上涨。

“经济较我们预期的更为强劲，就业市场供应进一步收紧。如果联储官员等到经济进一步改善才升息，那就太晚了，”MUFG Union Bank的首席经济学家Chris Rupkey表示。

美国劳工部报告，截至9月17日当周，初请失业金人数减少8,000人，经季节性调整后为25.2万，为7月中以来最低水平。

这是初请失业金人数连续第81周低于30万大关，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模要小很多。初请失业金人数低于30万，表明就业市场强劲。

分析师原本预计，上周初请失业金人数增至26.2万。

联储周三对就业市场的评估十分乐观，美联储主席叶伦表示，决策者仍预计，未来就业市场状况还会有所增强。

美联储于去年12月进行了近10年来首次升息。今年到目前为止仍未采取进一步行动，因担忧顽固的低通胀。

美股和美债周四上扬，因市场认为低通胀将会促使美联储缓慢升息。

美元兑一篮子货币下跌。

**就业市场强势依旧**

上周初请失业金人数四周均值减少2,250，至25.85万。市场认为该数据消除了周与周之间的波动性，能更准确地反应就业市场状况。

上周初请失业金数据在9月非农就业报告的调查期内。8月和9月调查期之间，初请失业金人数四周均值减少6,750，表明，本月就业岗位增长加速。8月就业岗位增加15.1万。

尽管8月就业岗位增幅小于今年头七个月的均值18.6万，但仍远高于叶伦所说的，足以吸收新增就业人口所需的10万。

就业市场强势开始提振薪资，加之抵押贷款利率仍接近历史低位，因此，尽管近几个月房屋销售下降，但楼市基本面仍十分利好。

周四公布的另一项数据显示，全美不动产协会(NAR)周四公布，美国8月成屋销售下跌0.9%，年率为533万户。NAR称，房屋供应稀缺，导致房价高企，这是楼市销售下降的罪魁祸首。

上月，楼市库存减少3.3%，至204万，同比下降10.1%。以8月的销量计算，消化目前市场库存需要4.6个月，7月为4.7个月。分析师认为，6个月的存销比是较为良性的楼市供需平衡状态。

“库存不到200万，表明楼市供应稀缺可能是制约房屋销售的因素之一，”巴克莱驻纽约的首席经济学家Michael Gapen表示。

“就业增长持续，以及低利率应会在未来几个季度继续支撑楼市需求。”

8月房价中值同比上涨5.1%，至24.02万美元。房价偏高使首次购房人望房兴叹。8月首次购房人的占比降至31%，7月为32%。

8月房屋上市待售时间通常为36天，远低于上年同期的47天。这也凸显出楼市库存紧缺的局面。提前止赎房源枯竭是导致供应吃紧的另一个原因。(完)