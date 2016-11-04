综述：订单和雇佣放缓 致使美国10月服务业活动降温

2012年5月31日，美国洛杉矶，招聘会现场的求职者在填写表格。 REUTERS/David McNew

路透华盛顿11月3日 - 随着新订单和雇佣放缓，美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软。

周四公布的其它数据显示，上月美国雇主计划裁撤岗位数量下降31%至五个月低点，突显出就业市场基本面情况良好，不过上周申请失业金的美国人数增加。

这些数据出炉的上一日，正值美国联邦储备委员会(美联储，FED)对美国经济发表了相当乐观的评估，并暗示可能在下月升息。

“虽然服务业报告较为疲弱，但并未疲弱到几乎足以干扰美联储12月的升息计划。这符合美国经济成长步伐放缓的情况，”花旗集团驻纽约经济学家Andrew Hollenhorst说。

美国供应管理协会(ISM)公布，10月美国服务业指数从9月的57.1降至54.8，低于预估，但高于50的荣枯分水岭。服务业在美国经济的占比超过三分之二。

ISM称，受访者对业务情况和整体经济的看法仍大多正面，但ISM指出“有几个人”强调了美国总统大选影响的不确定性。

服务业新订单、聘雇及出口需求均呈现放缓。

新订单分项指数下滑2.3个百分点至57.7，衡量服务业雇佣情况的就业分项指数下滑4.1个百分点至53.1。出口订单分项指数则下滑1.0个百分点。

10月有13个服务业行业报告为增长，包括资讯、专业、零售及金融等行业。而教育、公共行政、艺术、娱乐及休闲在内的五个行业则称萎缩。

劳工部周四称，截至10月29日当周初请失业金人数经季节调整后增长7,000人，至26.5万人，为8月初以来高位。

初请失业金人数连续第87周低于30万人，持续时间为1970年以来最长。该水平是判断就业市场是否健康的分水岭。

“初请失业金人数仍支持就业市场好转，”巴克莱驻纽约首席分析师Michael Gapen称。

美联储周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。

共和党总统候选人特朗普与民主党候选人希拉里的支持率差距缩小，令金融市场紧张不安。

美国金融市场对数据反应不大，交易员关注焦点放在美国总统大选选战。

美元指数脱离多周低点并企稳，之前有民调显示希拉里支持率仍略微领先特朗普。美国股市小幅走软，美国长期公债价格下跌。

**裁员数下降**

上周的请领失业金报告与定于周五公布的10月非农就业报告没有什么关系，因此次请领失业金报告不在非农报告的调查期之内。

根据路透调查，上月美国非农就业岗位可能增加17.5万；9月时增加15.6万。失业率料下滑0.1个百分点至4.9%。

周四一份报告支撑对10月非农就业报告的乐观预期。全球人力资源谘询公司Challenger, Gray & Christmas报告显示，美国雇主上月计划裁撤30,740个岗位，低于9月的44,324个。

10月裁员集中于电脑行业，该行业雇主宣布的裁员数为4,792个。电脑行业多数裁员出自惠普(HP)HPQ.N，除2015年时宣布裁撤的3万个岗位，该公司上月又裁撤4,000名员工。

劳工部在另一份报告中称，非农生产力环比年率增长3.1%，为两年来最快增速，结束了连续三个季度的下降趋势。

尽管有所上升，但生产力的趋势依然疲弱。

另一份由商务部公布的报告显示，9月制成品新订单连续第三个月增加。但工厂未发货订单连续第四个月下降。

制造业占美国经济的大约12%，因美元强势和全球需求疲弱而受到影响。在油价下挫的情况下，石油开采活动低迷也削弱了制造业生产。

图表：美国失业申请 tmsnrt.rs/2fgA5nG

美国失业申请和非农就业：tmsnrt.rs/2ewcApx

美国裁员计划：tmsnrt.rs/2ff9ll9

美国能源业裁员和油价走势：tmsnrt.rs/2ff97uu

美国科技业裁员和行业表现：tmsnrt.rs/2ffgvG0

美国非农生产率和单位劳工成本：tmsnrt.rs/2fFepBW

美国和全球服务业PMI：tmsnrt.rs/2fffv4X

美国PMI(Markit与ISM)：tmsnrt.rs/2eNBHoc(完)