综述：美国上周初请失业金人数增幅小于预期 进口物价创五年最大增幅

路透华盛顿1月12日 - 美国上周初请失业金人数增幅少于预期，直指劳动力市场收紧，这开始刺激薪资加快增长。

周四发布的其它数据显示，截至上月的12个月内，进口物价录得近五年来的最大增幅，表明通胀可能不久会攀升。油价上涨推高进口物价，但美元走高可能在一定程度上限制了对通胀的影响。

劳工部称，截至1月7日当周，美国初请失业金人数增加1万人，经季节调整后为24.7万人，这是连续第97周初请失业金人数低于表明劳动力市场强劲的30万人门槛，为1970年以来的最长跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。

“申请失业金人数仍在非常健康的区间内，证明劳动力市场仍处于人员流动性低，雇主整体上愿意保留和增加雇员的环境，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。

经济学家原本预计，上周初请失业金人数增至25.5万人。

节日季申请失业金数据通常波动较大，一周初请失业金人数四周移动均值被认为能更好地反映就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。上周初请失业金人数四周移动均值减少1,750人，至25.65万人。

截至12月31日当周，续请失业金人数减少2.9万人，至209万人，这是去年11月以来续请失业金人数首次下降。

美国金融市场基本未受数据影响。特朗普在周三召开的胜选后的首个记者会上未提供其经济政策细节，令市场感到失望。

美股下跌，美债价格走高，美元兑一篮子货币也下跌，因欧洲央行发布的上次会议会议记录显示，几位决策者不支持延长公债购买计划。

特朗普在竞选期间承诺减税，增加基建支出和放松监管。尽管他没有为这些竞选承诺提供太多细节，但经济学家寄望，他提议的财政刺激政策能够在今年提振经济增长。

上述财政刺激政策实施之时，美国劳动力市场已经实现或接近充分就业，失业率接近九年低位4.7%。

劳动力市场收紧的状况开始推高薪资，可能会增加通胀压力，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)以比当前预期的更快的步伐升息。

美联储上月将指标隔夜利率目标区间上调25个基点，至0.5-0.75%，并预计今年升息三次。截至上月的12个月内，平均时薪增长2.9%，为2009年6月以来的最大增幅。

劳工部在另外一份报告中称，上月进口物价跳升0.4%，因石油产品成本急升7.9%。11月为下降0.2%。

在截至12月的12个月内，进口物价增长1.8%，为2012年3月以来的最大升幅。在截至11月的12个月内，仅微升0.1%。

进口物价上涨，因油价下跌带来的拖累减弱，油价已经升至每桶50美元之上。

但12月扣除石油的进口物价下跌0.2%，前月为持平。基础进口物价下降可能反映出美元持续上涨带来的影响。上月，进口汽车、消费品和资本财价格下跌。

“虽然能源对进口物价通胀带来的拖累减弱，美元对进口物价的抑制作用再次显现，”富国证券经济学家 Sarah House称。

“我们预计，美元再次升高仍将是未来几个月进口物价面临的挑战，但能源价格反弹应该盖过由此带来的拖累。”(完)