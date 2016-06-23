综述：美国上周初领失业金人数接近43年低位 上月新屋销售骤降

路透华盛顿6月23日 - 美国上周初请失业金人数跌至接近43年低位，表明尽管5月就业岗位增长大幅放缓，但劳动力市场依然强劲。

初请失业金人数减少可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员对就业岗位增长反弹更有信心。

美联储主席叶伦周二在国会作证时表示，联储认为，非农就业岗位增长放缓只是“短暂的”，称“其它几个适时发布的衡量劳动力市场状况指标仍看似有利”。

“劳动力市场整体状况并不像人们单凭5月非农就业报告推断的那么差，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。

美国劳工部周四公布，截至6月18日当周，初请失业金人数减少1.8万，经季节调整后为25.9万人。

这是自2月以来的最大降幅，距离3月触及的43年低位不远。路透调查的经济学家原本预计，上周初请失业金人数仅减少至27万人。

初请失业金人数已经连续68周低于30万人，表明就业市场强劲，为1973年以来最长时间跨度。

上周初请失业金人数四周均值减少2,250人，至26.7万人。市场认为，该数据可以更好地反应就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。

美国金融市场基本未受此报告影响，因投资者正焦虑不安地等待英国周四脱欧公投结果。

此份报告涵盖了6月非农就业报告的调查时段，5月和6月调查期之间，初请失业金人数四周均值减少了8,750人，表明就业岗位增长加快。5月就业岗位仅增加了3.8万人，为2010年9月以来的最小增幅。

**新屋销售下降**

职位空缺接近纪录高位，且裁员人数处于低位，激发起对就业市场前景的信心。

在商务部发布的另外一份报告中，5月新屋销售减少6%，经季节调整后年率为55.1万人，从4月触及的逾八年高位回落，因三个地区销售疲弱。

新屋销售较去年同期增长8.7%。整体上看，楼市仍在积聚上涨动能，周三的一份报告显示，5月成屋销售增长至逾九年高位。新屋销售可能得益于上市二手屋长期短期。

劳动力市场收紧，导致薪资开始增加，房贷利率仍处于低位，这些都给楼市带来支撑。

上月，市场上的新屋库存增加1.2%，至24.4万户，为2009年9月以来最多。以5月的销售量计算， 需要5.3个月清空目前市场上的供应，高于4月的4.9个月。

人口稠密的南部地区新屋销售下滑0.9%，东北部地区新屋销售骤降33.3%，西部地区急跌15.6%，西部地区房价因库存紧张而大幅升高。中西部地区的新屋销售急升12.9%。(完)