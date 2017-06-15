综述：美国就业市场进一步收紧 通胀压力继续下降

路透华盛顿6月15日 - 美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。

通胀可能在一段时间内继续保持迟滞，因周四公布的又一项数据显示，5月进口物价降幅创15个月来最大。美联储周三进行了年内第二次升息，因预期经济适度增长，就业市场进一步收紧。

“劳动力供应短缺，离职率低，因企业努力留住技术工人，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding说，“从目前的情况看，就业数据，而非通胀数据，是影响美联储以数据为依据政策的主导因素。”

劳工部还公布，截至6月10日美国一周初请失业金人数减少8,000，至23.7万人，分析师预估为24.2万人。

初请失业金人数已连续119周低于30万人，这是判断劳动市场健康与否的重要分水岭。119周也是1970年来最长连续纪录，当年的劳动市场规模远不及现在。目前劳动力市场接近充分就业，失业率位于16年低点4.3%。

尽管就业岗位月增长放缓，但职位空缺处于纪录高位，表明导致这种情况的原因可能是企业无法找到合格的人才。截至6月3日当周，续请失业金人数增加6,000，至194万人。

续请失业金人数连续第九个月低于200万，表明就业市场闲置正在逐步减少。

就业数据喜人，扶助提振美元兑一篮子货币走强，美国公债价格回落，美股则受科技股拖累走低。

**制造业数据喜忧参半**

美国劳工部报告，上月进口物价较前月回落0.3%，因石油产品进口成本下降。这是去年2月以来最大降幅，4月为上涨0.2%。

5月进口物价同比上涨2.1%，为去年12月以来最小涨幅。4月年增幅为3.6%。

进口物价下降，暗示国内通胀可能在一段时间内继续保持疲弱。衡量消费者物价通胀的指标近几个月放缓，在美联储设定的2%目标之下持续回落。

美联储周三承认，物价压力下降，并表示，预计短期内年通胀率仍将保持在略低于2%的水准，但中期内将在目标水准附近企稳。

5月扣除原油的进口物价较前月持稳，4月为上涨0.3%。5月进口物价按年增长1.0%。

“这不足以推升通胀压力，”MUFG驻纽约的首席分析师Chris Rupkey说。

在今日公布的第三项数据中，美联储报告，5月制造业产出下降0.4%，受累于汽车组装产出下滑2.0%。汽车销售放缓，且库存庞大，汽车生产可能在一段时间内继续拖累制造业产出。

制造业产出4月跳增1.1%，5月同比增长1.4%，表明制造业的潜在力道强劲。制造业占美国经济活动的约12%。

纽约联储的一项调查显示，6月纽约州制造业指数急升21点，至19.8，为2014年9月以来最高。

不过，费城联储的一项调查显示，6月大西洋沿岸中部地区的制造业指数回落至27.6，5月为38.8，未完成订单和积压订单增加。

“这反映出制造业成长放缓的情况不会特别严重，在一定程度上缓解了我们的不安，”摩根大通的分析师Daniel Silver说。(完)