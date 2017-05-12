综述：美国劳动力市场收紧且通胀压力增强 或促使美联储进一步升息

路透华盛顿5月11日 - 美国上周初请失业金人数意外下降，且4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹，表明劳动力市场吃紧且通胀上升，可能促使美国联邦储备委员会(美联储)在6月升息。

就业市场的强劲程度还体现在4月最后一周美国续请失业金人数降至28年半低点。

“就业市场形势为将近30年来最好，应会告诉美联储官员，额外的货币政策刺激已不再需要。预计他们在6月会议上将再升息一码，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

劳工部周四公布的经季节调整后5月6日止当周初请失业金人数减少2,000人至23.6万人，并未如分析师预测的那样上升至24.5万人。

初请失业金人数已连续114周低于30万人，这是显示劳动市场健康的门槛。这是自1970年以来连续时间最长的一次，而劳动力市场在那时规模较小。

劳动力市场接近充分就业，失业率在10年低位4.4%。

4月29日止当周续请失业金人数减少6.1万人至192万人，为1988年11月以来最低水平。

4月就业岗位增长大幅反弹也表明劳动力市场具有动能；劳动力市场动能已引发金融市场预测美联储将在6月13-14日的会议上收紧货币政策。

数据出炉后，美国公债价格短暂下跌，对利率敏感的两年期美债收益率涨至近两个月高位。

美股下跌，因美国零售巨头梅西百货(Macy's)(M.N)季度获利降幅超过预期，拖累非必需消费类股。美元指数基本持平。

**PPI普涨**

美联储3月升息25个基点，并预计今年再升息两次。4月美国就业岗位增加21.1万个，3月仅增长7.9万个。

劳工部周四公布的另一份报告显示，4月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%。3月为下降0.1%。

最终需求PPI较上年同期上升2.5%，为2012年2月以来最大升幅，3月上升2.3%。分析师之前预测PPI较前月上升0.2%，较上年同期上升2.2%。

PPI上涨的部分原因是强势美元的拖累减轻。4月服务最终需求PPI较前月上升0.4%，对上月PPI升幅贡献了近三分之二。

该指标3月下滑0.1%。4月服务价格上升是受券商、经纪商、投资顾问及相关服务价格跳涨6.6%所推动。

商品价格增长0.5%，3月为下滑0.1%。能源价格上涨0.8%，其中汽油价格跳涨3.9%；3月能源价格下跌2.9%。

食品价格增长0.9%，与3月涨幅相同。衡量基础生产者物价压力的关键指标--即扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI在4月按月上升0.7%。这个所谓的核心PPI在3月小升0.1%。

核心PPI较上年同期上升2.1%，为2013年8月以来最大涨幅。3月该指标上扬1.7%。

“核心PPI显示美联储可能早于之前预期实现通胀目标，”FTN Financial经济分析师Jay Morelock称。

医疗保健服务价格持平，3月为小升0.1%。这些医疗保健服务价格包含在美联储青睐的通胀指标--即核心个人消费支出(PCE)物价指数之中。

美国每周请领失业金人数图表：tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国请领失业金人数和非农就业岗位图表：tmsnrt.rs/2r5zPK3

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