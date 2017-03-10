综述：美国上周初请失业金人数增加 但2月企业裁员人数骤降

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透华盛顿3月9日 - 美国上周初请失业金人数从近44年低位反弹，但就业市场供应继续收紧，因2月企业裁员人数骤降。
劳工部周四公布，截至3月4日当周，初请失业金人数增加2万人，经季节性调整后为24.3万人。之前一周的数据未经修正，仍为22.3万人，为1973年以来最低水平。
“未见非自愿离职增加的迹象。我们认为，这表明就业市场供应十分紧蹙，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。
这是初请失业金人数连续第105周低于30万分水岭，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模远不及现在的水平。数据低于30万反映就业市场状况良好。初请失业金人数四周移动均值上周增加2,250人，至23.65万。该指标能更好地反应就业市场趋势，因其去除了周与周之间的波动。
另外，全球人力资源公司Challenger,Gray & Christmas的一份报告显示，美国雇主2月宣布的计划裁员人数为36,957，较1月下降19%。裁员人数同比骤降40%。
就业市场目前处于或接近充分就业，越来越多的雇主报告，很难找到合格的工人来填补职位空缺。
周五出炉的备受关注的2月非农就业报告，可能会为就业市场的持续强势提供进一步力证。
**预计2月非农就业报告强劲**
一项路透调查显示，分析师预计2月非农就业岗位增加19万。1月时急增22.7万。不过，就业报告可能会有意外惊喜，因昨日ADP公布的数据显示，2月民间就业岗位猛增29.8万，创一年来最大增幅。
失业率预计下降0.1个百分点，至4.7%。劳动力供应收紧，加之通胀不断回升，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早在下周升息。
美联储主席叶伦上周暗示，联储可能在3月14-15日举行的政策会议上升息。美联储于去年12月加息，并预计今年会升息三次。
欧洲央行总裁德拉吉今日表示，欧洲央行提振欧元区成长和通胀的迫切性降低。受此影响，美元兑一篮子货币下跌。美国公债价格回落。
近期公布的数据显示，美国经济在首季初显露疲态。1月的贸易、消费者、企业和建筑支出等数据都很疲软，促使亚特兰大联储将美国首季国内生产总值(GDP)成长年率预估下调至1.2%。
美国经济去年第四季成长1.9%，在第三季强劲增长3.5%后增速放缓。
另外，劳工部周四公布，上月进口物价较前月上涨0.2%，连涨第三个月，1月为增长0.6%.
2月进口物价同比上涨4.6%，为2012年2月以来最大涨幅。1月同比增幅为3.8%。
扣除燃料油的进口物价上涨0.3%，为7月以来首次上涨，表明美元走强给进口物价带来的拖累正在消退。1月为下降0.1%。
“我们预计未来数月进口物价会进一步攀升。近期来自工业化贸易伙伴国的进口物价上涨，为我们的观点提供了更多理据，”巴克莱驻华盛顿的分析师Blerina Uruci说。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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