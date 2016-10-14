综述：美国初请失业金人数持稳在43年低位 进口物价通缩缓解

路透华盛顿10月13日 - 美国上周初请失业金人数持稳在43年低位，表明就业市场表现依然强劲，这可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息铺路。

继向好的9月汽车销售，以及制造业和服务业数据出炉后，劳工部今日公布的就业数据进一步巩固了经济成长在第三季加速的观点。今年上半年，美国经济成长乏力。

“从数据表现来看，美联储当前的政策已经偏离了轨道，市场正在等待他们重回正轨，最大的可能性是12月，”MUFG Union Bank的首席经济学家Chris Rupkey表示。

美国劳工部报告，截至10月8日当周，初请失业金人数持平，经季节性调整后为24.6万，为1973年11月来最低水平。之前一周的数据被修正，反应初请失业金人数较之前报告的水平减少3,000人。

这是初请失业金人数连续第84周处于30万大关之下，反应就业市场状况强劲，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模要小得多。

美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

美联储去年12月上调指标隔夜拆借利率，之后一直保持利率不变，主要是因担忧低通胀。

但有迹象显示，通胀将逐步向联储设定的2%目标回升，因美元涨势消退，这将在一定程度上缓解来自海外的通缩压力。

劳工部今日公布的第二份报告显示，上月进口物价上涨0.1%，8月为下降0.2%。截至9月的一年中，进口物价下降1.1%，为2014年8月以来最小同比降幅，8月下降2.2%。

“进口通缩的潜在趋势正在改善，且与美元和全球商品价格下跌造成的拖累正逐步消退的势头相一致，”巴克莱经济学家Blerina Uruci表示。

“进口通胀回升，应有助于在未来数月稳定国内核心商品物价，并推升总体核心消费者物价指数(CPI).”

12月升息的机率不断增加，以及疲弱的中国贸易数据打压美股走低。拖累美元指数回落。美债上扬。

**就业市场强劲**

经济学家之前预计，上周美国初请失业金人数增至25.4万人。

初请失业金人数四周移动均值减少3,500，至24.925万人，也为1973年11月以来最低。该数据消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场状况。

尽管，今年到目前为止就业增长步伐放缓至月均17.8万，去年月均增幅为22.9万，但仍远高于美联储主席叶伦所说的，吸收新增劳动力人口所需的约10万个。

周四的数据还显示，截至10月1日当周，续请失业金人数减少1.6万，至205万，为2000年6月来最低。

续请失业金人数四周均值减少2.575万，至207万，为2000年7月来最低。(完)