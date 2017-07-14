综述：美国上周初请失业金人数下降 6月生产者物价小幅攀升

路透华盛顿7月13日 - 上周美国初请失业金人数减少，为一个月来首次，6月生产者物价指数(PPI)上升，可能支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持今年升息三次的轨迹。

劳工部周四公布的数据凸显就业市场强劲，表明尽管物价压力仍然温和，但经济增长动能足以产生一定程度的通胀。

“企业招聘技术工人仍有困难。通胀降幅以及通胀率与美联储目标的差距并不是非常大，”三菱日联金融驻纽约的首席分析师Chris Rupkey说，“我们预计美联储可能在9月宣布开始缩表，并在12月进行年内第三次升息。”

美国劳工部周四报告，截至7月8日当周，初请失业金人数减少3,000，至24.7万。上周初请失金人数已连续123周低于30万人，这是判断劳动市场健康与否的重要分水岭。

123周也是1970年来最长持续纪录，当时的劳动力市场规模要小得多。目前就业市场接近充分就业，失业率处于4.4%的低位。

上周公布的数据显示，6月非农就业岗位增加22.2万个，为年内第二大月增幅。

截至7月1日，续请失业金人数减少2万，至195万，连续第13周低于200万人，反映出劳动力市场闲置正逐步减少。

美联储周三发布的褐皮书称，“就业市场中，高、低技术人才的供应进一步收紧，建筑业和IT行业的情况尤其严重。”

数据发布后，美国公债价格走低，30年期公债收益率触及日高。美国股市小涨，美元兑一篮子货币基本持稳。

**生产者物价小幅攀升**

劳工部公布的另一项数据显示，6月最终需求PPI较前月小升0.1%，因服务成本持续攀升抵消了能源价格下降造成的拖累。

5月PPI持平。6月最终需求PPI较上年同期上升2.0%，在5月攀升2.4%后升势放缓，因去年能源价格上涨这一推动因素不复存在。接受路透调查的分析师预计，6月PPI较上月持平，较上年同期增长1.9%

一项衡量潜在生产者物价压力的指标，扣除食品、能源和贸易服务的核心PPI上月增长0.2%。5月为下降0.1%。

6月核心PPI较上年同期增长2.0%，5月增幅为2.1%。

美联储决策者密切关注通胀的发展，目前美国的通胀率仍低于联储设定的2%的五年目标。多数决策者认为，近期物价压力下降只是暂时现象。

“我们预计通胀压力将在今年下半年回升，但对通胀率的提振可能有限，”富国证券的高级分析师Sam Bullard称。

美联储在6月进行了年内第二次升息。预计将在12月再度行动，经济学家还预计，美联储将在9月会议上宣布，开始缩减所持4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合。

美联储主席叶伦周三在国会作证时表示，美国经济体质良好，足可支持美联储加息，并开始缩减庞大的资产负债表。

上月，服务价格攀升0.2%，占PPI升幅的近80%。

服务价格上涨，受助于不包括交通和仓储的最终需求贸易服务物价指数上升0.3%。服务价格连续第四个月攀升，5月升幅为0.3%。(完)