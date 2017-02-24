综述：美国就业市场和楼市数据凸显经济活力 为联储近期升息创造条件

2月15日，美国科罗拉多州丹佛的招聘会现场，一名求职者在填写申请表。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿2月23日 - 上周美国初请失业金人数小幅增加，但能够更好体现就业市场状况的一周初请失业金人数四周均值跌至43年半低位，表明就业市场进一步增强。

周四发布的其它数据显示，12月房价继续稳步增长，尽管房屋抵押贷款利率升高，但楼市需求强劲。上述报告凸显经济力道，可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内升息。

“所有指标都显示，就业增长仍稳固，凸显长达近八年的经济复苏的韧性，”Plante Moran Financial Advisors投资长Jim Baird称，“不能排除3月升息的可能性。”

美国劳工部称，截至2月18日当周，初请失业金人数增加6,000人，至经季节调整后的24.4万人，为连续第103周低于表明劳动力市场健康的30万人门槛。

这是自1970年以来的最长时间跨度，而当时的就业市场规模要小得多。目前就业市场处于或接近处于充分就业，失业率为4.8%。

分析师原本预计上周初请失业金人数升至24.1万人。上周初请失业金人数四周均值减少4,000人，至24.1万人，为1973年7月以来最低。四周均值被认为能更好的体现劳动力市场状况，因去除了周与周之间的波动。

美国总统特朗普政府正考虑的税改政策可能给经济带来提振。美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四表示，他希望在8月国会休会期前通过“非常重大的”税收改革，并称政府正在研究提议的边境税系统的好处。

近几个月，税改的希望已经提振企业和消费者信心。

美元兑一篮子货币下跌，兑日圆触及两周低点。美股下滑，而美债价格上涨。

美联储周三发布了1月31日－2月1日政策会议记录。该记录显示，许多决策者认为，如果劳动力市场和通胀数据达到或者超过预期，“很快”升息可能是合适的。

美联储去年12月上调了指标隔夜利率，并预计今年将升息三次。

**就业市场收紧**

劳工部2月非农就业报告的调查阶段将包括上周的初请失业金人数报告时期，1月和2月就业报告调查期间的四周初请失业金人数减少6,500人，表明在1月新增22.7万个就业岗位后，2月的就业报告仍将强劲。

“这份报告传递的讯息是裁员率仍极端受制，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称，“我们将裁员受制看成是就业市场收紧的表现，在职业空缺增加，缺少可供选择的员工的情况下，雇主保留现有的员工。”

就业市场收紧，帮助提振楼市需求。联邦住房金融局(FHFA)在周四发布的一份报告中称，12月房价指数经季节调整后较去年同期增长6.2%。

11月时增长了6.1%。FHFA房价指数使用的是房屋购买价格，而这些房屋是通过抵押贷款金融公司房利美和房贷美提供贷款或担保的。

房价走高主要反映了在需求强劲的背景下，楼市库存收紧。

30年期房屋抵押贷款固定利率自11月以来升高了逾50个基点，达到4%以上。房价增长步伐快于薪资增长速度，分析师预计今年楼市需求将放缓。

“最近房价涨的还是很凶，我们预计随着楼市数据出现一些更普遍的降温，房价涨势也会有所缓和，”摩根大通分析师Daniel Silver称。(完)