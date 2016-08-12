综述：美国初请失业金及进口价格数据显示就业市场持坚但通胀保持温和

2016年5月9日，美国丹佛一场招聘会现场，求职者在听招聘方的讲解。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿8月11日 - 美国上周初请失业金人数下降，直指8月初就业市场依然强劲，可能有助于刺激经济加速增长。

周四发布的其它数据显示，7月进口价格意外上升，因油价下跌的影响被其它商品成本上涨所抵消，但美元重拾升势预计将限制未来数月潜在通胀。

“数据仍与就业还在强劲增长的趋势保持一致，意味着会给消费者支出带来有利支撑，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan。

美国劳工部周四公布，截至8月6日当周，一周初请失业金人数经季节调整后下滑1,000人，至26.6万人，前周数字比之前公布的向下修正2,000人。

截至目前已经连续75周一周初请失业金人数少于30万人关口，低于该水平反应就业市场强劲。此为1973年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场小于现在的规模。

四周初请失业金人数均值上周增加3,000人，至26.2750万人。市场认为，该数据能更准确的反应就业市场趋势，因其消除了周与周之间的波动。

就业市场被认为处于或接近处于全面就业，初请失业金人数进一步减少的空间可能有限，周三的一份报告显示，6月裁员人数跌至接近两年低位。

美国股市上涨，受利多的初请失业金人数数据和零售商Kohl (KSS.N)、梅西百货(M.N)发布好于预期的业绩提振；美国公债价格下跌，美元.DXY兑一篮子货币基本未变。

**通胀温和**

劳工部发布的另外一份报告显示，上月进口价格小升0.1%，6月升0.6%，路透调查的分析师原本预计7月进口价格下跌0.3%。

在截至7月的12个月内，进口价格下跌3.7%，为2014年11月以来的最小降幅，在截至6月的12个月里下降4.7%。扣除石油的进口价格增长0.5%，为2011年4月以来的最大增幅，6月时下跌0.3%。

尽管7月美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨0.6%，但上月进口价格仍上涨。美元在年初失去了一些上涨动能。油价之前已开始向着每桶50美元攀升，但7月下跌，现处于每桶45美元之下。

美元走强和油价下跌的双重因素可能仍将抑制进口通胀压力，令整体通胀水平低于美国联邦储备委员会(FED/美联储)2%的目标。

即使劳动力市场接近完全就业，但通胀持续处于低水平暗示美联储近期不太可能升息。

“尽管因服务业在消费中占比较大，进口价格给消费者价格带来的连带影响比较小，但进口价格疲弱仍是美联储达到通胀目标的一个额外障碍，”富国证券资深分析师Sam Bullard称。

强劲的就业市场能够提振消费支出，从而给经济带来支撑，此前减少库存的努力和油价下跌，压制过去三个季度美国国内生产总值(GDP)平均年增长率仅为1.0%。

6月和7月总计新增54.7万个就业岗位，初请失业金人数减少表明8月初新增岗位仍保持增长势头。(完)