综述：美国初请失业金及进口价格数据显示就业市场持坚但通胀保持温和

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透华盛顿8月11日 - 美国上周初请失业金人数下降，直指8月初就业市场依然强劲，可能有助于刺激经济加速增长。
周四发布的其它数据显示，7月进口价格意外上升，因油价下跌的影响被其它商品成本上涨所抵消，但美元重拾升势预计将限制未来数月潜在通胀。
“数据仍与就业还在强劲增长的趋势保持一致，意味着会给消费者支出带来有利支撑，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan。
美国劳工部周四公布，截至8月6日当周，一周初请失业金人数经季节调整后下滑1,000人，至26.6万人，前周数字比之前公布的向下修正2,000人。
截至目前已经连续75周一周初请失业金人数少于30万人关口，低于该水平反应就业市场强劲。此为1973年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场小于现在的规模。
四周初请失业金人数均值上周增加3,000人，至26.2750万人。市场认为，该数据能更准确的反应就业市场趋势，因其消除了周与周之间的波动。
就业市场被认为处于或接近处于全面就业，初请失业金人数进一步减少的空间可能有限，周三的一份报告显示，6月裁员人数跌至接近两年低位。
美国股市上涨，受利多的初请失业金人数数据和零售商Kohl (KSS.N)、梅西百货(M.N)发布好于预期的业绩提振；美国公债价格下跌，美元.DXY兑一篮子货币基本未变。
**通胀温和**
劳工部发布的另外一份报告显示，上月进口价格小升0.1%，6月升0.6%，路透调查的分析师原本预计7月进口价格下跌0.3%。
在截至7月的12个月内，进口价格下跌3.7%，为2014年11月以来的最小降幅，在截至6月的12个月里下降4.7%。扣除石油的进口价格增长0.5%，为2011年4月以来的最大增幅，6月时下跌0.3%。
尽管7月美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨0.6%，但上月进口价格仍上涨。美元在年初失去了一些上涨动能。油价之前已开始向着每桶50美元攀升，但7月下跌，现处于每桶45美元之下。
美元走强和油价下跌的双重因素可能仍将抑制进口通胀压力，令整体通胀水平低于美国联邦储备委员会(FED/美联储)2%的目标。
即使劳动力市场接近完全就业，但通胀持续处于低水平暗示美联储近期不太可能升息。
“尽管因服务业在消费中占比较大，进口价格给消费者价格带来的连带影响比较小，但进口价格疲弱仍是美联储达到通胀目标的一个额外障碍，”富国证券资深分析师Sam Bullard称。
强劲的就业市场能够提振消费支出，从而给经济带来支撑，此前减少库存的努力和油价下跌，压制过去三个季度美国国内生产总值(GDP)平均年增长率仅为1.0%。
6月和7月总计新增54.7万个就业岗位，初请失业金人数减少表明8月初新增岗位仍保持增长势头。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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