综述：美国上周请领失业金人数减少 表明就业市场仍强劲

路透华盛顿9月8日 - 美国人上周请领失业金人数意外减少，直指尽管就业岗位增长步伐放缓，但劳动力市场保持强劲。

尽管就业市场仍显现出潜在趋势强劲的迹象，与职位空缺数创历史高位的局面相辅相成，但8月新增工作岗位增长放缓，加上工厂和服务业活动疲弱，可能令美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月20-21日政策会议上维持利率不变。

“1970年代以来，还没出现过这么好的就业市场状况，美联储有操作上的风险，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey称，“回到利率正常水平还有很长的路要走，如果经济出现衰退，联储没有弹药来挽救经济。”

劳工部周四称，截至9月3日当周，初请失业金人数经季节调整后减少4,000人，至25.9万人，为7月中以来最低水平。分析师预计上周初请失业金人数升至26.5万人。

这是连续第79周初请失业金人数低于表明就业市场强劲的30万人关口，为1970年以来就业市场保持强劲的最长周期，当时劳动力市场规模要小得多。

初请失业金人数四周均值减少1,750人，至26.125万人。该数据被认为可以更好地衡量劳动力市场趋势，因去除了周与周之间的波动。

美国金融市场基本未受数据影响。美元兑欧元触及两周低位，此前欧洲央行总裁德拉吉称周四的会议没有讨论延长资产购买计划。

美国公债价格下跌，美股也走低。

美联储去年12月近10年来首次提高了指标隔夜利率，此后维持利率不变，因担心通胀持续低迷。

**就业市场韧性**

周三的一份报告显示，7月职位空缺数触及纪录高位，招聘持续滞后，表明可能出现技术工种不匹配现象。申请失业金人数处于很低水平，职位空缺数处于历史高位，都表明就业市场仍健康，但岗位增长步伐在8月放缓，此前6月和7月平均每月新增27.3万个工作岗位。

8月新增15.1万个工作岗位，仍远高于美联储叶伦主席认为的为跟上工作年龄人口增长步伐，每月需要增加10万个工作岗位的水平。

“就业市场仍紧张，就业市场的问题是掌握所需技能，并愿意领取普通薪酬的工人短缺，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

随着劳动力市场接近充分就业，经济从2007-09年的衰退中复苏的步伐出现放缓迹象，工作岗位增长放缓也是正常的。

尽管就业市场仍有韧性，截至目前出炉的8月数据表明经济活动有所冷却，8月制造业萎缩，为六个月来首见，服务业活动降至六年半最低。

周四的请领失业金报告还显示，截至8月27日当周，续请失业金人数减少7,000人，至214万人。

续请失业金人数四周均值减少4,000人，至215万人。(完)