综述：美国初请失业金人数接近44年低位 反映就业市场进一步收紧

路透华盛顿3月2日 - 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。

就业市场增强，加之通胀不断回升，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在本月升息。

美国劳工部周四报告，截至2月25日当周，初请失业金人数减少1.9万，经季节性调整后为22.3万，创1973年3月以来最低水平。之前一周的数据被修正至再减少2,000人。

这是初请失业金人数连续第104周低于30万分水岭，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模远不及现在的水平。数据低于30万反映就业市场状况良好。美国经济目前已实现或接近充分就业，失业率为4.8%。

接受路透调查的分析师预计，上周初请失业金人数降至24.3万人。金融市场已经开始消化美联储在3月会议上升息的预期。

数据公布后，美股小跌，美元指数走坚。美国公债价格回落。

美联储周三发布的褐皮书显示，今年初就业市场供应仍然紧蹙，部分联储地区的企业报告，劳动力供应缺口“不断扩大”。

美国政府周三公布的数据显示，1月个人消费支出(PCE)物价指数同比跳增1.9%，为2012年10月以来最大增幅。12月增幅为1.6%。

美联储更为看重的通胀指标核心PCE同比增长1.7%，仍低于2%的目标。

**经济成长温和**

一位劳工部分析师指出，上周的初请失业金人数数据未受特殊因素影响。只有俄克拉荷马州的数据是估计值。

上周初请失业金人数四周均值减少6,250人，至234,250人，为1973年4月以来最低水平。市场认为此项指标能更准确地反映就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。

本周公布的数据显示，1月消费者支出增幅不大、设备和建筑支出疲弱，且商品贸易逆差扩阔，表明经济增长继第四季放缓后，第一季初仍未出现加速的迹象。

亚特兰大联储现预计，首季经济增长年率为1.8%。第四季增幅为1.9%。

周四的数据还显示，截至2月18日当周，续请失业金人数增加3,000，至207万人。四周移动均值增加750，至207万人。

续请失业金人数数据在2月失业率调查期内。1月和2月调查期之间，四周移动均值减少2.15万人，暗示失业率可能回落。(完)