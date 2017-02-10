综述：美国上周初请失业金人数接近43年低位 12月批发库存急增

2016年5月资料图片，美国丹佛举行的一场招聘活动现场，一名求职者与雇主代表交谈。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿2月9日 - 美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。

周四发布的另一项数据显示，12月趸售(批发)库存连续第二个月急升，批发销售录得2011年以来最大升幅，显示国内需求增强提振了对经济的信心。

美国劳工部周四公布，2月4日止当周，初请失业金人数下滑1.2万人经季节调整后为23.4万人，接近11月初所及的43年低点23.3万人。

初请失业金人数已连续101周维持在30万人下方，在此分水岭之下显示劳动市场强劲。这是1970年以来持续时间最长的一次，当时劳动市场规模远不及现在。

“裁员活动没有增加的迹象。我们仍认为，申请失业金人数数据显示出企业极少裁员，表明在劳动力市场收紧的情况下，企业努力留住员工，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

美债价格下跌，收益率升至盘中高位，美元兑一篮子货币上涨。

劳动市场目前正处于或接近充分就业，失业率为4.8%，11月时曾降至逾九年低点4.6%。1月新增就业岗位22.7万个。

劳动市场进一步收紧可能提振薪资增长。尽管调查显示，有越来越多的企业难以找到合格的人才，但薪资增长仍然迟滞。

**相当乐观的信号**

若薪资增长不振的情况持续，则可能损及消费者支出，进而抑制经济成长。接受路透调查的分析师之前预计，上周初请失业金人数升至25万人。

“今天的报告是劳动力市场状况相当乐观的信号，”摩根大通经济学家Daniel Silver称，“从上周的数据来看，在1月就业数据统计期之后的几周里，劳动力市场状况继续保持稳固。”

上周初请失业金人数四周移动均值下滑3,750人，至24.425万人，创1973年11月以来最低。四周移动均值被认为能更好地体现劳动力市场状况，因去除了周与周之间的波动。

1月28日当周续请失业金人数增加1.5万人，至208万。续请失业金人数四周均值减少3,750人，至208万。

周四商务部发布的另外一份报告显示，12月批发库存增长1.0%，与11月增幅一致。但库存连续两个月强劲增长，暗示未来数月库存投资增速可能放缓。

12月扣除汽车的批发库存增长0.9%。该指标被用于计算国内生产总值(GDP)中的批发库存部分。

去年第四季经济增长年率为1.9%，其中库存投资贡献了一个百分点，这是连续第二个季度库存投资给GDP作出贡献。从2015年第二季度起，库存一直给GDP带来拖累。

12月批发销售跳升2.6%，为2011年3月以来最大升幅，11月增长0.5%。

美国12月库存/销售比为1.29个月，为2014年12月以来最低，11月为1.31个月。该比率去年1月触及2009年3月以来最高的1.37个月。(完)