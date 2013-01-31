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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 20:45 BJT

美国经济: 企业1月计划裁员人数和计画雇员人数同步增长--Challenger

路透纽约1月31日 - 就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业1月计划裁员数增加,但被雇员计画增幅完全抵消.

报告显示,1月企业宣布计划裁员数为40,430,较12月的32,556增加24.2%.

但1月的计划裁员数较一年前水准53,486减少了24.4%.这是1993年有纪录以来第三低的1月裁员数量.

"过去几个月来相对低的裁员数,显示雇主不预期经济活动衰退的情况会延长,"Challenger, Gray & Christmas的执行长John Challenger在声明中称.

金融业和零售业裁员数最多.金融业裁员8,578人,零售业裁员6,676人.

但在此同时,零售业宣布计画雇用54,000人.整体雇员计画由12月的16,266人增至1月的60,585人.调查指出,这类宣布的计画仅占实际雇员情况的一小部分.

美国周五将公布非农就业报告,预估数据料显示雇员情况在1月持稳,暗示经济温和成长.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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