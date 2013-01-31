美国经济: 企业1月计划裁员人数和计画雇员人数同步增长--Challenger

台湾已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透纽约1月31日 - 就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业1月计划裁员数增加,但被雇员计画增幅完全抵消.
报告显示,1月企业宣布计划裁员数为40,430,较12月的32,556增加24.2%.
但1月的计划裁员数较一年前水准53,486减少了24.4%.这是1993年有纪录以来第三低的1月裁员数量.
"过去几个月来相对低的裁员数,显示雇主不预期经济活动衰退的情况会延长,"Challenger, Gray & Christmas的执行长John Challenger在声明中称.
金融业和零售业裁员数最多.金融业裁员8,578人,零售业裁员6,676人.
但在此同时,零售业宣布计画雇用54,000人.整体雇员计画由12月的16,266人增至1月的60,585人.调查指出,这类宣布的计画仅占实际雇员情况的一小部分.
美国周五将公布非农就业报告,预估数据料显示雇员情况在1月持稳,暗示经济温和成长.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。