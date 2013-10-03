美国数据：9月企业裁员人数较前月减少20%，至40,289人--Challenger

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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金融业裁减人数位居第二，9月裁减6,932人，8月为3,096。
本周的Challenger报告具有格外重要的意义，因为美国政府部分关闭，减少了其他市场数据的发布。劳工部表示周五如果政府继续关闭，将不会发布备受关注的非农就业数据，不过周四将如期发布一周初请失业金数据。
Challenger报告称，虽然政府关门给经济增添挑战，但不会立刻带来影响。近来公布的零售企业节假日招聘数据颇为强劲。(完)
(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
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