美国数据：9月企业裁员人数较前月减少20%，至40,289人--Challenger

金融业裁减人数位居第二，9月裁减6,932人，8月为3,096。

本周的Challenger报告具有格外重要的意义，因为美国政府部分关闭，减少了其他市场数据的发布。劳工部表示周五如果政府继续关闭，将不会发布备受关注的非农就业数据，不过周四将如期发布一周初请失业金数据。

Challenger报告称，虽然政府关门给经济增添挑战，但不会立刻带来影响。近来公布的零售企业节假日招聘数据颇为强劲。(完)