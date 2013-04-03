路透调查：美国3月非农就业岗位料增加20万个，表明经济复苏升温

* 3月非农就业岗位料增加20万个

* 失业率料持稳于7.7%

* 平均时薪可能增长0.2%

* 报告或将显示经济复苏升温

路透华盛顿4月2日 - 美国雇主3月可能温和增加聘雇人数，暗示尽管开始全面削减联邦支出，但经济复苏仍在升温。

根据路透访问的分析师，美国企业和政府在3月可能增加了20万个就业岗位。3月失业率料持平于2月的7.7%。

这一数字低于2月的23.6万，但远高于近几年的通常水准。自从美国走出深度衰退，非农就业岗位在2010年开始恢复增长以来，月均就业岗位增幅仅为15.9万。

“就业市场看上去正在改善，”瑞银分析师Kevin Cummins在研究报告中写道。

美国劳工部将于周五1230GMT公布3月就业报告。

就业市场的改善，可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)内部更多地讨论是否应降低刺激计划力度。美联储目前每个月购买850亿美元公债和抵押支持债券(MBS)。部分联储官员已经表示，降低刺激规模的时刻可能很快就会到来。

不过，现在还要看就业市场的复苏步伐能否持续，这也是美联储主席贝南克坚持应在降低货币支持举措力度之前满足的一个条件。

贝南克已经表示，担心联邦减支举措可能令经济承受重大压力。

此外，目前为止尚无多少迹象表明，1月实施的增税对美国家庭带来了重大冲击。就业报告料将显示，就业岗位增加部分源于家庭需求升温。

例如，摩根大通预计3月建筑业就业岗位增加了4万个，得益于房屋市场复苏不断升温。

3月制造业增长更加缓慢，不过受访分析师预期该行业就业岗位增加了1万个。

另外一个表明就业市场健康状况的指标是劳动人口比例。自去年7月以来，失业率已经下降了0.5个百分点，但这部分归因于劳动人口减少，原因包括退休、回学校进修或放弃找工作等等。

2月劳动参与率降至63.5%，追平30年低点。这一指标若回稳，或可预示就业市场进一步好转。

**减支举措的冲击**

现在判断3月开始的联邦预算削减举措是否影响到了就业还为时尚早。

减支举措的影响传递至向政府出售商品与服务的行业需要时间。许多分析师认为，减支举措带来的冲击到春末将更加明显。

不过分析师也认为，缓慢而平稳的就业增长为消费者支出增添助力，而后者正是美国经济增长的推动力。

3月平均时薪料增长0.2%，与2月的升幅持平，并且为连续第五个月上升。