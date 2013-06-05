路透调查：美国5月非农就业岗位料仅增17万个，联储缩减刺激规模预期或降温

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
**增长乏力**
美国经济在去年第四季几乎没有增长，今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率增长2.4%，但随着本季度接近尾声，经济增长似乎失去动能。
欧债危机使美国工厂感受到压力，也给全球经济带来一股寒流。美国供应管理协会(ISM)周二表示，5月美国制造业活动萎缩。上月制造业料仅增加3,000个就业岗位。
5月政府部门就业岗位料减少大约10,000个。削减预算已经导致许多政府部门冻结招聘，人员自然缩减也令政府工作人员数目逐渐减少。
非农就业报告料显示，平均时薪增长0.2%，平均每周工时延长至34.5小时。(完)
(编译 兰秀娟/王冠中/李春喜 审校 郑茵/杜明霞)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。