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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 09:29 BJT

路透调查：美国5月非农就业岗位料仅增17万个，联储缩减刺激规模预期或降温

**增长乏力**

美国经济在去年第四季几乎没有增长，今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率增长2.4%，但随着本季度接近尾声，经济增长似乎失去动能。

欧债危机使美国工厂感受到压力，也给全球经济带来一股寒流。美国供应管理协会(ISM)周二表示，5月美国制造业活动萎缩。上月制造业料仅增加3,000个就业岗位。

5月政府部门就业岗位料减少大约10,000个。削减预算已经导致许多政府部门冻结招聘，人员自然缩减也令政府工作人员数目逐渐减少。

非农就业报告料显示，平均时薪增长0.2%，平均每周工时延长至34.5小时。(完)

(编译 兰秀娟/王冠中/李春喜 审校 郑茵/杜明霞)
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