重温稿-路透调查：美国5月非农就业岗位料仅增17万个，联储缩减刺激规模预期或降温

* 5月非农就业岗位料增加17万个

* 失业率料持稳于7.5%

* 平均时薪料增长0.2%

* 每周平均工时料升至34.5小时

路透华盛顿6月4日 - 美国5月就业增速可能仅是略微加快，暗示经济仍未有改观，不足以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激性货币政策的规模。

路透访问的分析师估计，5月非农就业岗位可能仅仅增加17万个。这只是略高于4月的增加16.5万个。

这份报告将再次表明，税率上调和政府减支举措令上半年经济承压，不过尚不足以使2007-09年经济衰退后开启的复苏进程脱轨。

“经济将继续在疲软中滑行一段时间，”摩根士丹利分析师Vincent Reinhart表示。

美国劳工部将于周五1230 GMT公布5月就业报告。

美联储官员近几周来的谈话，引发了对于联储可能数个月后就会开始缩减买债计划的臆测。该计划旨在压低利率并提振就业。

这些谈话让投资人颇感意外，因为过去四个月来有三个月的就业成长相当温和。若再出现一个月就业增长缓慢的情况，会让投资人更有信心美联储至少要等到今年很晚才会开始缩减宽松措施。

“这会削弱撤回宽松措施的预期，”Brown Brothers Harriman在一份研究报告中称。

就业缓慢但稳定增长，料在今年稍后支持经济恢复更强劲的成长，届时政府撙节措施的影响将消退。然而，消费者支出仍不振，4月时为近一年来首次下滑。

预估的就业增长正好可以让失业率维持在7.5%，即2008年12月以来的最低水准。

美联储下次政策会议在6月18-19日，市场普遍预期联储将维持每月850亿美元的买债规模，以压低借贷成本且刺激更强劲的复苏。Reinhart称，就业成长可能尚未强劲到足以让美联储在12月前就开始缩减买债规模。

**增长乏力**

美国经济在去年第四季几乎没有增长，今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率增长2.4%，但随着本季度接近尾声，经济增长似乎失去动能。

欧债危机使美国工厂感受到压力，也给全球经济带来一股寒流。美国供应管理协会(ISM)周二表示，5月美国制造业活动萎缩。上月制造业料仅增加3,000个就业岗位。

5月政府部门就业岗位料减少大约10,000个。削减预算已经导致许多政府部门冻结招聘，人员自然缩减也令政府工作人员数目逐渐减少。

非农就业报告料显示，平均时薪增长0.2%，平均每周工时延长至34.5小时。(完)