重温稿-路透调查：美国2月非农就业增长料加快，但仍受寒冷天气拖累

* 2月非农就业岗位料增加15万个

* 失业率料持稳于6.6%

* 平均时薪料增加，一周平均工作时间料持稳

* 严寒天气预计连续第三个月遏制非农就业

路透华盛顿3月4日 - 美国2月就业岗位增速可能加快到足以鼓励美联储继续削减购债计划的地步，尽管在冬季异常恶劣的天气情况下，增幅可能较为温和。

根据路透调查的分析师预期，2月非农就业岗位可能增加15万个，增幅高于1月的11.3万个和12月的7.5万个。1月和12月数据也受到类似天气因素的影响。

不过，本次调查期间，人口密集地区遭遇暴风雪和冰冻天气，使得预期存在异乎寻常的不确定性，预估区间介于9.5万至23.5万人。

“我们回想不起还有哪年非农就业数据连续三个月都受到极端天气的影响，”花旗集团分析师Peter D'Antonio称。

“虽然2月调查期间气温处于正常水准，但极地旋风使得东部大部分地区迎来冰冻天气，可能限制了此间招聘活动。”

2013年头11个月非农就业岗位平均每月增加约20.5万个。而12月和1月期间，平均每月仅增加9.4万个。

分析师预计，天气因素可能对2月非农就业岗位造成2.5-5万个的拖累。

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美联储正削减每月通过购债计划向经济注入的资金规模，认为数据表现疲弱主要是受天气因素影响，而且是暂时的。

对此，大多数分析师表示赞同。

美国劳工部将于周五1330GMT公布月度就业报告，全球金融市场将密切关注此报告。

**失业率料守在五年低位**

2月失业率预计将守在6.6%的五年低位。

不过，失业率有可能下降，因为失去失业救济金的逾100万长期失业人口中有部分人放弃寻找工作，这意味着他们不再被视为就业市场中的失业人群。

2月非农就业岗位增长可能大多来自于民间部门。政府非农就业岗位预计下降，但降幅没有1月的2.9万个那么大。

制造业就业岗位预计连续第七个月增加，尽管增速可能较1月的2.1万个放缓。

建筑业就业岗位料因恶劣天气而减少，1月则意外创下近八年来最大单月增幅。

部分分析师指出，1月制造业和建筑业就业增长强劲，表明天气因素并非就业趋冷的罪魁祸首。

教育和卫生保健服务的就业岗位料将增加，此前连续两个月下滑。