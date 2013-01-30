路透调查: 美国1月非农就业岗位料增加16万个,失业率料持稳于7.8%

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
* 1月非农就业岗位料增加16万个
* 失业率料持平在7.8%
* 平均时薪料小增,平均每周工时料持稳
路透华盛顿1月29日 - 美国1月非农就业岗位增幅可能持稳,显示尽管华府预算磋商打乱复苏,但经济仍在温和成长.
路透调查显示,1月非农就业岗位料将增加16万个,略高于12月增加的15.5万个.失业率则料持稳在7.8%.
许多分析师认为,如果华府能够解决如何降低联邦预算赤字的问题,企业可望创造更多的就业岗位.
美国政界人士本月达成协议,缓解了所谓"财政悬崖"的冲击,但3月启动的减支仍有可能会损及经济.
"即使财政悬崖带来的不确定性消除了,在还有那么多的政治不确定性下,招募活动也不太可能大幅增加,"Capital Economics驻伦敦分析师Paul Dales表示.
美国劳工部将在周五1330GMT时公布1月非农就业报告.
近来的招募脚步一直过于缓慢,以致于失业率无法马上降下来,或者让美联储放弃其宽松货币政策.美联储将于周三开会.
温暖的冬季可望提振建筑工地的就业情况.
"温暖的冬季和初请失业金人数的改善,指向会有高于趋势的结果,"摩根士丹利分析师在研究报告中表示.其预期1月将新增18.5万个工作岗位.
根据路透调查,1月制造业就业可能新增1万个工作岗位.平均时薪料将小幅增加,每周平均工时料持平.(完)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190