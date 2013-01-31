重温稿-路透调查: 美国1月非农就业岗位料增加16万个,失业率料持稳于7.8%

* 1月非农就业岗位料增加16万个

* 失业率料持平在7.8%

* 平均时薪料小增,平均每周工时料持稳

路透华盛顿1月29日 - 美国1月非农就业岗位增幅可能持稳,显示尽管华府预算磋商打乱复苏,但经济仍在温和成长.

路透调查显示,1月非农就业岗位料将增加16万个,略高于12月增加的15.5万个.失业率则料持稳在7.8%.

许多分析师认为,如果华府能够解决如何降低联邦预算赤字的问题,企业可望创造更多的就业岗位.

美国政界人士本月达成协议,缓解了所谓"财政悬崖"的冲击,但3月启动的减支仍有可能会损及经济.

"即使财政悬崖带来的不确定性消除了,在还有那么多的政治不确定性下,招募活动也不太可能大幅增加,"Capital Economics驻伦敦分析师Paul Dales表示.

美国劳工部将在周五1330GMT时公布1月非农就业报告.

近来的招募脚步一直过于缓慢,以致于失业率无法马上降下来,或者让美联储放弃其宽松货币政策.美联储将于周三开会.

温暖的冬季可望提振建筑工地的就业情况.

"温暖的冬季和初请失业金人数的改善,指向会有高于趋势的结果,"摩根士丹利分析师在研究报告中表示.其预期1月将新增18.5万个工作岗位.