《美国经济分析》经济低增长及奥巴马医疗法案成本，使企业选择兼职雇员

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
**经济疲弱也是原因之一**
奥巴马的医改不是唯一因素。兼职岗位招聘激增，也反映了经济很难维持像样的增速。
经济形势不好，使得像Jason Holstine这样的企业主不愿招聘全职员工。Holstine在马里兰卅巴尔的摩有一家建筑用品店。
他说，政府预算政策比医改更让他感觉担心。之前美国的全面减支措施导致联邦政府暂时休假，已经导致他的一些客户推迟了房屋改建。
“我们仍处在一个短期未来不容易预测的环境下，而且现金还是非常紧缺，”他表示，“我们之前一直很灵便，现在也不得不采取更多反应。使用兼职人员给了我们更多灵活性。”
旧金山联储上个月发布报告称，围绕财政和监管政策的不确定性，已经使美国失业率在去年底比应有水平高了1.3个百分点。2012年12月失业率在7.8%，之后已经降至7.4%。
“由于政策的不确定性，2012年就业岗位比应有的水平少了200万个，”乔治梅森大学的高级研究院Keith Hall表示。
分析师和招聘公司谨慎乐观地认为，等到经济在今年下半年和明年重新开始加快，兼职招聘与低薪环境的趋势会逐渐消退。
但那些已经习惯了在员工较少的情况下运作的企业，也许不会急于改变做法。金融分析企业Sageworks的研究发现，私人企业每位雇员平均创造的利润在2012年跳涨到18,000美元以上，2009年大约在14,000美元。
“私人雇主要么能在减少人员的情况下增加利润，要么能不增加人手却有更多利润，”Sageworks的分析师Libby Bierman表示，“衰退期间企业能学到的教训就是轻装上阵。”(完)
(编译 李春喜/王翔琼/石冠兰/隋芬; 审校 隋芬/艾茂林)
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