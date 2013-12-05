重温稿-路透调查：美国11月就业料稳健增长，美联储12月或讨论撤出刺激政策

* 美国11月非农就业岗位料增加18万个

* 失业率预计由7.3%降至7.2%

* 平均时薪和每周工时预计增加

* 就业数据或使美联储考虑12月缩减购债计划

路透华盛顿12月3日 - 美国11月就业可能继续稳健增长，失业率下降，这可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近缩减大规模货币刺激政策。

根据路透访问的分析师预测，11月非农就业岗位预计增长18万个。这将低于10月的增长20.4万个，并稍低于今年头10个月的均值18.6万个。

“10月就业增长好于预期可能并非反常。有证据显示今年秋季美国招聘提速，”Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示。

初请失业金人数在稳步下降，小企业招聘也在好转，而且周一公布的ISM美国11月制造业就业分项指数创一年半以来最高。

不过部分分析师警告称，由于感恩节在11月末，政府对企业调查得出的就业数据可能低于路透访问分析师的平均预估。

“通常在节日之前会有许多季节性招聘，主要集中在零售业，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

“虽然季节性招聘可以预见，但以往曾有过几次，感恩节推后导致11月就业数据逊于临近数月的趋势水平。”

联邦政府雇员重返岗位之后，失业率预计会下滑0.1个百分点至7.2%。

10月联邦政府部分关闭的16天里，数十万的联邦政府雇员被迫休假，扭曲了家庭调查数据，并影响到失业率的计算。

浏览美国就业图表，请点选(link.reuters.com/nyt64t)

**关注美联储**

劳工部将在周五1330GMT公布备受关注的就业报告，不久之后美联储会议将在12月17-18日登场。

美联储10月会议记录显示，只要经济持续改善，官员们准备在未来数月放慢购债脚步。若11月就业报告表现强劲，美联储每月购债850亿美元的计画就有缩减的可能。

纽约德意志银行证券首席美国分析师Joseph LaVorgna表示，“若就业数据再次呈现强劲增长，则将提高官员决议缩减购债的可能性。

不过部分分析师认为，美联储可能不会打算在国会敲定政府预算协议之前采取行动，同时也希望取得更多数据来确定就业人口将会持续增长。许多人预期美联储将等到3月才采取行动。

苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard表示，“年底市场流动性相对欠佳，再加上假日购物旺季的不确定性，以及1月可能再度面临预算对决，都成为了美联储官员在12月缩减购债的障碍。”

“1月缩减购债的可能性也相对偏低，因为不会有会后记者会，也刚好面临美联储领导层换届。”

美联储主席贝南克任期将于1月底届满，几乎笃定接任的副主席叶伦的人事案还在等待美国参议院确认。

11月就业料将出现全面性的增长，甚至于政府提供的工作机会也增加，这是因为州和地方政府随着财政改善而进行聘雇。

制造业就业人口预料将连续四个月增长，而建筑业就业人口可能会延续10月的增长趋势，尽管房市复苏脚步放缓。零售、休闲及住宿，以及专业及商业服务等领域就业人口也料将增加。