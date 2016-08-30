综述：美国7月消费者支出稳健 提振美联储升息前景

路透华盛顿8月29日 - 美国7月消费者支出连续第四个月上涨，因对汽车的需求强劲，直指经济加速增长，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息铺平道路。

就在商务部周一发布此份报告的前几天，美联储主席叶伦称，近几个月升息的理由越来越充分。但通胀仍处于低位表明美联储可能会等到12月会议上再升息。

“这个报告对美联储来说好坏不一，尽管消费者支出继续稳步上涨，但通胀朝着美联储目标上升的步伐出现停滞，”苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard称，“升息的理由增强，但并不表明决策者急于在9月行动。”

美国商务部称，上月消费者支出上涨0.3%，6月上涨0.5%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

7月消费者支出增幅符合分析师预期，经通胀调整后，7月消费者支出增长0.3%，6月时增长0.4%。

这表明消费者支出维持了第二季的大部分上涨动能。第二季消费者支出按年增长4.4%，为近两年来最快。这一快速上涨帮助缓解了库存大幅减少和企业投资长时间下滑带来的部分影响。

第二季美国经济增长年率放缓至1.1%。

7月的消费者支出数据乐观，提振美元走强；美股受金融类股上涨提振；美债走高。

美联储主席叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的全球央行官员年会上表示，由于就业市场改善，以及经济稳步增长的预期升温，近几个月升息的理由越来越充分。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，今年一直按并未动，因担心通胀持续低迷。

**通胀温和**

根据CME Group的FedWatch，金融市场目前消化的美联储在9月20-21日会议上升息的可能性为30%，在12月会议上升息的可能性为57.2%。

这份消费者支出报告，加上之前发布的贸易逆差、工业生产、耐久财订单和居民住宅数据，直指经济在第三季初加速增长。

亚特兰大联储目前预计第三季经济增长年率为3.5%。

劳动力市场趋紧，正稳步提升薪资水平，这驱动了消费者支出上涨。房屋价值和股市上涨，使家庭财富增加，也支撑了消费者支出。

尽管上月消费者支出上涨，通胀却没有增长迹象。扣除波动较大的能源和食品的个人消费支出(PCE)物价指数仅小涨0.1%，与6月的增幅一致。

在截至7月的12个月内，核心PCE增长1.6%，自3月以来一直维持在此水平。核心PCE是美联储青睐的通胀指标，一直低于其2%的目标。

“我们仍持此观点，即服务业通胀将继续坚挺，但部分动能会被PCE篮子内其它组成部分的疲弱所抵消，整体通胀以温和步伐上涨，”巴克莱分析师Blerina Uruci称。

上月消费者支出受到汽车等耐用制成品销售上升1.6%提振，服务业支出增长0.4%，但非耐用品支出下滑0.5%。

7月个人收入增加0.4%，6月增加0.3%。薪资上涨0.5%，储蓄从6月时的7,762亿美元增加至7,947亿美元。

“今天的储蓄增加...为未来几个月消费增长略快于收入上升创造了空间，”花旗分析师Andrew Hollenhorst称。(完)