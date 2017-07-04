综述：美国6月制造业活动指数跳升至三年高位 5月建筑支出持平

路透华盛顿7月3日 - 美国6月制造业活动大幅增加，跳升至近三年最高水平，表明第二季经济增长获得一些动能，但5月建筑支出持平。

美国供应管理协会(ISM))周一称，上月全国制造业活动指数升至57.8，为2014年8月以来的最好表现，5月时为54.9。

读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。制造业在美国整体经济中占比约12%。

“ISM指数给制造业前景仍光明提供了进一步证据，”Capital Economics分析师Andrew Hunter称。

该指数为美国经济在第二季强劲反弹增加了令人鼓舞的信号。上周五，美国商务部还报告称，第一季美国经济增长1.4%，放缓程度没有之前预估地那么严重。

6月，ISM调查中新订单分项指数升至63.5，前月为59.5，就业分项指数从5月的53.5升至57.2。

根据ISM, 被调查企业普遍反映状况改善，“6月，新订单、生产、就业、未完成订单和出口均较上月增长，供应商供货和库存跟不上生产步伐。”上月，18个制造领域中有15个报告增长。

周一发布的另一个调查显示，Markit制造业采购经理人指数为去年9月以来最低。

ISM数据发布后，美元升至盘中高位，两年期美债收益率升至逾八年高位，美股续升。

**建筑支出数据好坏不一**

美国5月建筑支出意外持平，但联邦政府建筑项目支出为逾四年来最高。

美国商务部周一称，5月建筑支出持平于1.23万亿美元，4月建筑支出修正后为下降0.7%，之前报告的是下降1.4%。

路透调查的分析师原先预计，5月建筑支出上涨0.3%。建筑支出同比增长4.5%。

5月，联邦政府建筑支出跳升6.4%，至2013年1月以来最高水平。

商务部称，5月建筑支出数据包括了对2015年1月以来数据的修正。

5月，民间建筑支出下降0.6%，为2015年10月以来的最大跌幅，4月时下跌0.2%。民间住宅建筑投资也下降0.6%，为2014年7月以来的最大降幅，前月为增长0.5%。

5月，民间非住宅建筑支出下降0.7%，为连续第五个月下降。

公共建筑支出5月增长2.1%，4月为下降2.7%。州和地方政府建筑支出增长1.7%，4月为下降2.7%。(完)