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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 22:02 BJT

标题新闻：5月就业报告显示美国经济朝着正确方向前进，但需要做更多工作加快复苏-克鲁格

克鲁格(Alan Krueger)为美国白宫经济顾问委员会主席

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