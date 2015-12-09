美国经济：劳工部就业报告预测，人口老龄化料抑制劳动力增长

路透基点：台湾铜业科技五年期贷款规模减至15.8亿台币--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
服务业预计将占2014-2024年期间所有新增就业岗位的94.6%。在这930万个服务业新就业岗位中，380万个为医疗保健和社会救助部门的岗位。
“医疗保健和社会救助部门料将取代州和地方政府部门及专业和商业服务部门，成为这10年最大的就业部门，”劳工部称。
到2024年建筑部门预计将增加790,400个就业岗位。
“即便就业岗位增加，建筑部门就业预计也不会回到2006年的巅峰水平，”劳工部称。
2014-2024年制造业部门就业预计将以每年0.7%的速度减少，慢于上个10年的1.6%。
在此期间，制造业和农业、渔业及林业就业岗位料将减少339,300个。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 陈宗琦/徐文焰)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
0745GMT - * 欧元/英镑周四跌至0.8611之后，对跌势进行整固 * 对空头来说，需要跌回21日移动均线切入位0.8603下方，才有可能继续走低 * 目标位在0.8450 * 0.8585为1月9日所及低点，0.8579为12月至1月(0.8305至0.8853 )涨势的50%回档位 * 10日移动均线切入位0.8687料构成上档阻力，会阻碍任何一次修正性上涨 * 欧元/英镑图表：http://reut.rs/2jFle88 (完) ****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** (编译 白云; 审校 张荻)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。