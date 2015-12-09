美国经济：劳工部就业报告预测，人口老龄化料抑制劳动力增长

服务业预计将占2014-2024年期间所有新增就业岗位的94.6%。在这930万个服务业新就业岗位中，380万个为医疗保健和社会救助部门的岗位。

“医疗保健和社会救助部门料将取代州和地方政府部门及专业和商业服务部门，成为这10年最大的就业部门，”劳工部称。

到2024年建筑部门预计将增加790,400个就业岗位。

“即便就业岗位增加，建筑部门就业预计也不会回到2006年的巅峰水平，”劳工部称。

2014-2024年制造业部门就业预计将以每年0.7%的速度减少，慢于上个10年的1.6%。