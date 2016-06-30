美国5月小型企业贷款指数连续第三个月下降--PayNet

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月30日 - 周四公布的数据显示，5月美国小企业贷款下滑，为连续第三个月下降，表明在英国上周公投决定退欧撼动全球金融市场以前，经济增长前景就已趋黯。
5月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至128.6，低于4月上修后的129.5。PayNet小企业贷款指数通常同未来一或两个季度的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。
“你将看到GDP增长乏力...(而且)经济衰退机率上升，”PayNet总裁Bill Phelan表示。他并称英国公投决定退欧给小企业带来更多不确定性，因为他们要应对美元升值造成的影响，而且需要重新评估全球经济前景。
小企业贷款是衡量经济增长的一个关键指标，因为小企业提供了很大比例的工作岗位。
PayNet另外公布的数据显示，拖欠超过30天的贷款比重在5月升至1.54%，为一年多来最高。
PayNet向325家以上的美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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