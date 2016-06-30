美国5月小型企业贷款指数连续第三个月下降--PayNet

路透6月30日 - 周四公布的数据显示，5月美国小企业贷款下滑，为连续第三个月下降，表明在英国上周公投决定退欧撼动全球金融市场以前，经济增长前景就已趋黯。

5月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至128.6，低于4月上修后的129.5。PayNet小企业贷款指数通常同未来一或两个季度的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。

“你将看到GDP增长乏力...(而且)经济衰退机率上升，”PayNet总裁Bill Phelan表示。他并称英国公投决定退欧给小企业带来更多不确定性，因为他们要应对美元升值造成的影响，而且需要重新评估全球经济前景。

小企业贷款是衡量经济增长的一个关键指标，因为小企业提供了很大比例的工作岗位。

PayNet另外公布的数据显示，拖欠超过30天的贷款比重在5月升至1.54%，为一年多来最高。

PayNet向325家以上的美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完)