美国企业：小型企业借贷6月升至纪录高位，或助力美联储升息--PayNet

路透8月5日 - 周三公布的数据显示，美国小型企业6月借贷跳升至纪录高位，暗示就业状况收紧，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)近10年来首次升息提供助力。

6月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至143.3，5月上修为131。6月读值为2005年推出以来最高水准，而且较上年同期上升19%。

该指数上升“显示民间企业展现出基本的、潜在的力量，这在其他方面还没出现，”PayNet创始人Bill Phelan说“职位空缺将更难填补...企业将必须提高薪酬来吸引工人”。

这种迹象正是美联储官员所等待的，美联储正在研判升息时机。

Phelan称，从历史上看，小企业借贷指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联，而且是能很好预测资本支出和就业增长的指标。

美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率增长2.6%，受消费者支出提振。

美联储上周表示，希望看到“就业市场进一步改善”，以及对通胀前景的信心增强，才会升息。 (完)