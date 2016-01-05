美国数据：11月小型企业贷款指数降至127.4--PayNet

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透1月5日 - 美国小企业11月连续第二个月减少举债，这说明在美国联邦储备理事会(美联储/FED)判断近10年来首次升息的效果之际，未来几个月的经济增长可能趋弱。
11月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至127.4，创2月来最低，10月下修至129.9。
“小企业突然决定暂缓投资...”PayNet总裁Bill Phelan表示。
他指出，企业主在进行很多新投资之前，可能观望外界普遍预期的美联储升息举措、海外经济放缓以及今年美国大选的进展如何。
但他说，该指数11月较上年同期上升，表明企业可能为经济增长做出一定贡献。
该指数6月创纪录新高；从历史上看，小企业借贷指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。
美联储上个月将利率从近零水准上调25个基点，至0.25-0.5%。
央行通常会利用升息来拖慢经济增长并抑制通胀。
PayNet另外公布的数据显示，11月拖欠超过30天的贷款比重为1.46%。
PayNet向325家以上美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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