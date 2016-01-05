美国数据：11月小型企业贷款指数降至127.4--PayNet

路透1月5日 - 美国小企业11月连续第二个月减少举债，这说明在美国联邦储备理事会(美联储/FED)判断近10年来首次升息的效果之际，未来几个月的经济增长可能趋弱。

11月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至127.4，创2月来最低，10月下修至129.9。

“小企业突然决定暂缓投资...”PayNet总裁Bill Phelan表示。

他指出，企业主在进行很多新投资之前，可能观望外界普遍预期的美联储升息举措、海外经济放缓以及今年美国大选的进展如何。

但他说，该指数11月较上年同期上升，表明企业可能为经济增长做出一定贡献。

该指数6月创纪录新高；从历史上看，小企业借贷指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。

美联储上个月将利率从近零水准上调25个基点，至0.25-0.5%。

央行通常会利用升息来拖慢经济增长并抑制通胀。

PayNet另外公布的数据显示，11月拖欠超过30天的贷款比重为1.46%。

PayNet向325家以上美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完)