综述：美国制造业企稳 建筑支出大增

路透华盛顿3月1日 - 美国2月制造业活动连续第五个月萎缩，但处于困境的制造业显露出企稳迹象，因新订单稳定增长，库存状况改善。

周二发布的其它数据显示，2月汽车销售增加，主要汽车厂商公布销售较去年同期大幅增加；1月建筑支出大涨至2007年以来最高水平，这是经济在去年第四季放缓后重拾动能的最新迹象。

美国供应管理协会(ISM)称，上月全国工厂活动指数增加1.3个百分点，至49.5，为连续第五个月萎缩。

指数低于50意味着制造业萎缩，制造业活动在美国经济中的占比为12%。

美元走强、全球需求疲弱、能源公司在油价大跌后消减支出使制造业陷入困境，企业出售过剩库存的努力也拖累工厂活动。

工厂称，虽出口订单减少，但新订单略有增加，且保持稳定。库存水平和订单状况看似稳定下来，上月工厂就业状况也改善。

美元兑一篮子货币升至接近一个月高位，美股上涨，美国政府公债价格下跌。

另外，商务部报告称，1月建筑支出增加1.5%，至1.14万亿美元，为2007年10月以来最高水平，民间和公共支出均上升，12月建筑支出上修至增加0.6%，前值为增加0.1%。

路透调查的经济学家预计，1月建筑支出增加0.4%。建筑支出较去年同期增加10.4%。

今天的数据，加上之前发布消费者支出、就业、工业生产和耐久财订单等乐观数据，表明在2015年第四季增长率降至1.0%后，美国经济在今年首季初增长加速。

目前对今年第一季国内生产总值(GDP)增长率的预估高至2.7%，但强劲的建筑支出报告可能促使经济学家上修该预估。

1月建筑支出急增，得益于民间建筑项目增加0.5%，至2007年11月以来最高水平。

1月包括工厂和办公楼在内的民间非住宅建筑支出增加1.0%，民间住宅建筑支出持平。

公共建筑支出增长4.5%至2010年9月以来最高，在公共建筑支出中占比最大的州和地方政府建筑项目支出增加4.4%，联邦政府建筑支出急增5.8%。(完)