综述：美国4月制造业活动放缓 通胀压力减弱

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿5月1日 - 美国4月制造业活动放缓，3月消费者支出持平，一项关键的通胀指标自2001年来首次录得月线下跌，但分析师仍预计6月会升息，因劳动力市场收紧。
周一发布的报告疲弱，而美国联邦储备委员会(FED/美联储)将从周二开始召开为期两日的政策会议。预计美联储不会在周三结束的会议上升息。这些报告对6月升息预期的影响也微乎其微。
“我们预计这不会阻止美联储在6月会议上升息，至少只要4月和5月的就业市场反弹，就不会影响6月升息，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth称。
美国供应管理协会(ISM)称，上月全国制造业活动指数下跌至54.8，为去年12月以来的最低，3月时为57.2。
读数超过50表明制造业扩张，制造业在美国经济中占比约12%。ISM指数自去年11月以来一直在上升，2月录得两年半高位，因对特朗普总统对企业有利的政策提议保持乐观态度。
该指数过去两个月连续下跌，一些分析师称，这可能反映出企业的谨慎情绪，因他们在等待上述政策提议的实施。特朗普政府上周发布了税改计划，包括将企业税从35%下调至15%，但未提供细节。
制造业的复苏得到能源行业的支撑，因油价稳定上升提振了钻探活动。政府上周五报告称，第一季的矿业勘探、油井和竖井支出创449%的纪录增速。
上月，ISM制造业新订单分项指数跌至去年11月来最低，就业分项指数跌至六个月低位。
数据公布后，美国公债价格走低，美元小幅下挫，美股基本持平。
**月度通胀指标下降**
美联储在3月将隔夜利率上调了25个基点，并预计今年再升息两次。上周五发布的第一季国内生产总值(GDP)报告中包括了消费者支出数据，数据显示，消费者支出按年增长了0.3%，为2009年第四季以来的最慢增速。
消费者支出在美国经济中占比超过三分之二。第一季美国经济增长了0.7%，为三年来的最差表现。
扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次录得月度下跌，也是最大月度跌幅，2月增长了0.2%。在截至3月的12个月里，所谓的核心PCE价格指数增长1.6%，为去年7月以来的最小增幅，2月增长了1.8%。
核心PCE是美联储青睐的通胀指标，美联储设定的目标为2%。
“我们认为3月核心PCE物价指数下降只是短暂现象，我们预计核心通胀率将在未来几个月缓慢上行，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。
3月，整体PCE价格指数下跌0.2%，这是2016年2月以来的第一次下跌，也是2015年1月以来的最大跌幅。在截至3月的12个月内，PCE价格指数增长1.8%，2月增长了2.1%。
随着价格压力的减弱，3月经通胀调整的消费者支出增长0.3%，终结了连续两个月下跌的走势。3月真正的消费者支出实现增长，将为第二季加速成长打下基础。
消费可能会受到薪资加速增长的支撑。上周五发布的报告显示，第一季民间领域的薪资录得10年来的最大增幅。
3月整体消费者支出受到汽车等耐用商品购买减少0.7%的抑制，但冷空气增加了对取暖的需求，提振服务业支出增长0.4%。
3月个人所得增长了0.2%，2月时增长了0.3%。经通胀调整后的家庭可支配收入增长0.5%，为2015年12月以来的最大增幅。2月储蓄增至一年高位的8,491亿美元，2月时为8,190亿美元。(完
(编译 刘静；审校 李军)
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