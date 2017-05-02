综述：美国4月制造业活动放缓 通胀压力减弱

路透华盛顿5月1日 - 美国4月制造业活动放缓，3月消费者支出持平，一项关键的通胀指标自2001年来首次录得月线下跌，但分析师仍预计6月会升息，因劳动力市场收紧。

周一发布的报告疲弱，而美国联邦储备委员会(FED/美联储)将从周二开始召开为期两日的政策会议。预计美联储不会在周三结束的会议上升息。这些报告对6月升息预期的影响也微乎其微。

“我们预计这不会阻止美联储在6月会议上升息，至少只要4月和5月的就业市场反弹，就不会影响6月升息，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth称。

美国供应管理协会(ISM)称，上月全国制造业活动指数下跌至54.8，为去年12月以来的最低，3月时为57.2。

读数超过50表明制造业扩张，制造业在美国经济中占比约12%。ISM指数自去年11月以来一直在上升，2月录得两年半高位，因对特朗普总统对企业有利的政策提议保持乐观态度。

该指数过去两个月连续下跌，一些分析师称，这可能反映出企业的谨慎情绪，因他们在等待上述政策提议的实施。特朗普政府上周发布了税改计划，包括将企业税从35%下调至15%，但未提供细节。

制造业的复苏得到能源行业的支撑，因油价稳定上升提振了钻探活动。政府上周五报告称，第一季的矿业勘探、油井和竖井支出创449%的纪录增速。

上月，ISM制造业新订单分项指数跌至去年11月来最低，就业分项指数跌至六个月低位。

数据公布后，美国公债价格走低，美元小幅下挫，美股基本持平。

**月度通胀指标下降**

美联储在3月将隔夜利率上调了25个基点，并预计今年再升息两次。上周五发布的第一季国内生产总值(GDP)报告中包括了消费者支出数据，数据显示，消费者支出按年增长了0.3%，为2009年第四季以来的最慢增速。

消费者支出在美国经济中占比超过三分之二。第一季美国经济增长了0.7%，为三年来的最差表现。

扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次录得月度下跌，也是最大月度跌幅，2月增长了0.2%。在截至3月的12个月里，所谓的核心PCE价格指数增长1.6%，为去年7月以来的最小增幅，2月增长了1.8%。

核心PCE是美联储青睐的通胀指标，美联储设定的目标为2%。

“我们认为3月核心PCE物价指数下降只是短暂现象，我们预计核心通胀率将在未来几个月缓慢上行，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

3月，整体PCE价格指数下跌0.2%，这是2016年2月以来的第一次下跌，也是2015年1月以来的最大跌幅。在截至3月的12个月内，PCE价格指数增长1.8%，2月增长了2.1%。

随着价格压力的减弱，3月经通胀调整的消费者支出增长0.3%，终结了连续两个月下跌的走势。3月真正的消费者支出实现增长，将为第二季加速成长打下基础。

消费可能会受到薪资加速增长的支撑。上周五发布的报告显示，第一季民间领域的薪资录得10年来的最大增幅。

3月整体消费者支出受到汽车等耐用商品购买减少0.7%的抑制，但冷空气增加了对取暖的需求，提振服务业支出增长0.4%。

3月个人所得增长了0.2%，2月时增长了0.3%。经通胀调整后的家庭可支配收入增长0.5%，为2015年12月以来的最大增幅。2月储蓄增至一年高位的8,491亿美元，2月时为8,190亿美元。(完