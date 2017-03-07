综述：美国1月工厂订单连续第二个月增加 制造业复苏势头不断增强

路透华盛顿3月6日 - 美国1月工厂订单连续第二个月增加，表明制造业复苏势头不断增强，因商品价格上涨提振了对机械设备的需求。

美国商务部周一称，工厂订单增长1.2%，12月修正后仍为跳升1.3%。路透访查的分析师原本预计1月工厂订单增长1.0%。

1月，工厂订单较去年同期增长5.5%，制成品总付运量增长0.2%，此前在12月曾急升2.5%。

制造业正在重新站稳脚跟，此前受到油价下跌、美元走强和库存过剩的冲击。制造业在美国经济中占比约12%。

上周的一项调查显示，2月，全国工厂活动指标跳升至两年半高位，表明制造业处于复苏阶段的初期。

特朗普政府的包括可能下调企业税在内的税改提议预计会提振制造业。过去几个月，下调企业税的承诺已经提振企业信心，但还没有转化成对资本财进行大规模的商业投资。

商务部还称，1月，扣除飞机在内的非国防资本财订单下滑0.1%，上月发布的数据为下滑0.4%。该项指标被用来衡量企业信心和支出计划。

1月，所谓的核心资本财付运量下跌0.4%，之前公布的数据为下跌0.6%。该数据用于计算国内生产总值(GDP)中的企业设备支出。

付运量数据疲弱，直指企业设备支出增长不振，去年第四季的增长年率为1.9%，为逾一年来首次增长。

美股和美元早盘下跌，美债价格也走软。

1月，交通设备订单快速增长6.2%，因国防飞机订单急升62.2%，民用飞机订单也急增69.8%。机械设备订单增长0.9%。

电脑和电子产品订单减少1.9%，电子设备、电器和电子元件订单下滑2.6%，金属产品订单增长2.3%。

工厂未完成订单1月下降0.4%，12月时下滑了0.8%。1月未完成核心资本财订单增加0.4%，与前月增幅一致。

工厂货品库存1月增加0.2%，过去七个月里有六个月增加。1月，库存/付运比率为1.31，与12月持平。(完)