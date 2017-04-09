综述：美国3月非农就业增长因天气原因放缓 失业率降至近10年低点

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透华盛顿4月7日 - 美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
劳工部周五称，上月非农就业岗位增加98,000个，为去年5月以来最少。
建筑、工厂和休闲度假行业的招聘放缓，也拖累就业岗位增长。去年气温反常地提前上升，提振了这些行业的招聘。1月和2月就业岗位增幅都超过20万个。
3月气温下降，东北和中西部地区遭遇风暴。经济分析师称，天气不佳是招聘下降的原因。失业率较2月的4.7%下降0.2个百分点，降至2007年5月以来最低点。
“3月非农就业岗位增长令人失望，有些假动作的意味，不能反映就业市场的基础力量和动能，”Bank of the West首席经济分析师Scott Anderson称。
尽管机构调查(establishment survey)显示上月新增就业减少，但家庭调查显示就业增加47.2万个。
经济每月新增岗位要达到7.5-10万个，才能跟上工作年龄人口增长的速度，美国联邦储备委员会(美联储/FED)一些官员认为就业市场达到充分就业。经济分析师此前预测，非农就业岗位上月增长18万个，失业率保持在4.7%。
美元指数升至三周高位，美债价格下跌，美股上扬。
**就业市场闲置情况减轻**
第一季就业岗位平均每月增长17.8万个，尽管上月增幅下降。
就业强劲增长说明，第一季国内生产总值(GDP)环比年率增幅放缓至约1.0%可能是暂时现象。去年第四季经济增长2.1%。
3月平均时薪增长0.05美元或0.2%，较上年同期涨幅降至2.7%。2月增长0.3%。
不过随着通胀上升，失业率低于美联储最近对完全就业的预测中值，经济分析师预计6月会再次升息。
美联储3月升息25个基点，预测今年再升息两次。美联储3月中旬会议记录显示，多数决策者预计今年稍晚开始缩减4.5万亿美元的债券组合。
纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，这将使得美联储升息计划“稍停一下”。
“如果今天公布的失业率下降没有反弹，他们可能不仅需要升息，而且要暗示未来加快收紧政策，”摩根大通分析师Michael Feroli称。
其他指标也显示，就业市场闲置在减轻。就业参与率保持在11个月高点63%。
包括想工作但放弃找工作、以及找不到全职工作而选择兼职的一项更全面失业指标下降0.3个百分点至8.9%，为2007年12月以来最低。
就业人口占总人口的比例上升0.1个百分点至八年新高60.1%。
上个月建筑岗位增加6,000个，为8月以来最疲软，1月和2月曾强劲增长。制造业就业增加1.1万个，低于2月的2.6万个。
零售业岗位下降2.97万个，连续第二个月下降。服装零售商的岗位减少5,800个，综合商场岗位减少3.47万个。J.C. Penney(JCP.N)和美国零售巨头梅西百货(Macy's)宣布裁员数千人，向在线销售转型，减少实体店业务。
休闲和度假岗位增加9,000个，增幅为2月的三分之一，因游乐园岗位减少6,900个。政府岗位增加9,000个，州及地方政府岗位增长抵消了联邦政府减少的1,000个岗位。
美国就业岗位交互图表：tmsnrt.rs/1T9hBxK
美国政府非农就业增长tmsnrt.rs/2fjiTvG
就业报告交互图表：tmsnrt.rs/1jDeEdW
美国制造业就业：tmsnrt.rs/2nX7xQM
美国就业市场：新增就业人口及重新进入就业市场人口 tmsnrt.rs/2fICdVG
美国就业市场一览：tmsnrt.rs/2drc2A2
美国各行业就业：tmsnrt.rs/2drejuZ
美国就业参与：tmsnrt.rs/2drf1IJ
美国就业市场流动：tmsnrt.rs/2eZ53Qw
美国贸易互动图表：tmsnrt.rs/2fuSPiB
美国、中国墨西哥贸易图表：tmsnrt.rs/2pgknKl
美国经常帐、贸易收支图表：tmsnrt.rs/2n8Zapc(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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