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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 22:57 BJT

美国数据：10月Markit服务业PMI终值为57.1，触及六个月最低

路透纽约11月5日 - 周三公布的调查显示，美国服务业10月成长步伐较前月放缓的幅度较之前预估的更大，触及六个月最低水准，直指年底经济成长放慢。

金融数据机构Markit表示，美国10月服务业采购经理人指数(PMI)终值为57.1，初值为57.3，9月数据为58.9。

数据高于50表明经济活动扩张。

Markit美国10月综合PMI从9月的59.0降至57.2，低于57.4的初值。

Markit分析师指出，10月Markit制造业指数也降至三个月低点，这些数据显示前两季美国经济快速成长的态势不会在第四季持续。

10月新企业分项指数由9月的59.4降至三个月最低的57.8，就业指数也触及三个月低点。(完)
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