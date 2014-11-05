美国数据：10月Markit服务业PMI终值为57.1，触及六个月最低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约11月5日 - 周三公布的调查显示，美国服务业10月成长步伐较前月放缓的幅度较之前预估的更大，触及六个月最低水准，直指年底经济成长放慢。
金融数据机构Markit表示，美国10月服务业采购经理人指数(PMI)终值为57.1，初值为57.3，9月数据为58.9。
数据高于50表明经济活动扩张。
Markit美国10月综合PMI从9月的59.0降至57.2，低于57.4的初值。
Markit分析师指出，10月Markit制造业指数也降至三个月低点，这些数据显示前两季美国经济快速成长的态势不会在第四季持续。
10月新企业分项指数由9月的59.4降至三个月最低的57.8，就业指数也触及三个月低点。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。