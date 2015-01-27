美国数据: 1月MARKIT服务业PMI初值为54.0，12月终值为53.5

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约1月27日 - 周二公布的一份行业报告显示，美国1月服务业扩张速度小幅反弹，但企业报告的新业务成长水准为逾五年最低。
金融数据公司Markit公布，1月MARKIT服务业PMI初值为54.0，12月终值为53.3，追平了10个月低点。
1月数据是去年6月触及61峰值后的首度增长。50为枯荣分水岭。
上周Markit公布的制造业活动报告令人失望，增幅触及一年最低。
“1月制造业和服务业调查综合显示1月新订单增幅为衰退以来最弱，为需求增长在年初继续放缓敲响警钟，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
“去年第三季美国国内生产总值(GDP)年率增幅达到5.0%看来是扩张步幅的最高水准，调查直指年初经济成长年率为2.5%。”
新业务分项指数降至Markit服务业数据历来最低的51.4，12月为52.9。
就业分项指数连跌第二个月，至去年4月来最低，但仍高于50。
由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)1月初值小涨至54.2，12月终值为53.5。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年