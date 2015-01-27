美国数据: 1月MARKIT服务业PMI初值为54.0，12月终值为53.5

路透纽约1月27日 - 周二公布的一份行业报告显示，美国1月服务业扩张速度小幅反弹，但企业报告的新业务成长水准为逾五年最低。

金融数据公司Markit公布，1月MARKIT服务业PMI初值为54.0，12月终值为53.3，追平了10个月低点。

1月数据是去年6月触及61峰值后的首度增长。50为枯荣分水岭。

上周Markit公布的制造业活动报告令人失望，增幅触及一年最低。

“1月制造业和服务业调查综合显示1月新订单增幅为衰退以来最弱，为需求增长在年初继续放缓敲响警钟，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“去年第三季美国国内生产总值(GDP)年率增幅达到5.0%看来是扩张步幅的最高水准，调查直指年初经济成长年率为2.5%。”

新业务分项指数降至Markit服务业数据历来最低的51.4，12月为52.9。

就业分项指数连跌第二个月，至去年4月来最低，但仍高于50。

由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)1月初值小涨至54.2，12月终值为53.5。(完)