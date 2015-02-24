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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 22:58 BJT

美国数据: 2月MARKIT服务业PMI初值为57.0，1月终值为54.2

路透纽约2月24日 - 周二公布的一份行业报告显示，美国2月服务业扩张速度为10月来最快，企业报告因经济状况改善，客户增加订单。

金融数据公司Markit公布，2月MARKIT服务业PMI初值为57.0，1月终值为54.2。

数据远胜市场预期的54.0。50是枯荣分水岭。

2月新业务分项指数由1月的51.7猛增至56.7，1月数据为2009年10月开始编制服务业数据以来的最低值。

“尽管东海岸部分地区遭受严寒天气影响，但其他地区气温高于常年，带动企业活动优于季节正常水平，”Markit首席分析师Chris Williamson在声明中表示，“因此企业活动水准大涨，新业务猛增。”

“2月服务业表现改善，加上之前公布的制造业PMI调查发出的乐观信号，意味着今年首季经济看来又将出现强劲成长，”Williamson称。

他表示，调查预示美国国内生产总值(GDP)增幅年率将至少为3%。

2月就业分项指数也上涨，仍高于50。

由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)2月初值为56.8，为10月来最高，1月终值为54.4。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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