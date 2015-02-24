美国数据: 2月MARKIT服务业PMI初值为57.0，1月终值为54.2

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约2月24日 - 周二公布的一份行业报告显示，美国2月服务业扩张速度为10月来最快，企业报告因经济状况改善，客户增加订单。
金融数据公司Markit公布，2月MARKIT服务业PMI初值为57.0，1月终值为54.2。
数据远胜市场预期的54.0。50是枯荣分水岭。
2月新业务分项指数由1月的51.7猛增至56.7，1月数据为2009年10月开始编制服务业数据以来的最低值。
“尽管东海岸部分地区遭受严寒天气影响，但其他地区气温高于常年，带动企业活动优于季节正常水平，”Markit首席分析师Chris Williamson在声明中表示，“因此企业活动水准大涨，新业务猛增。”
“2月服务业表现改善，加上之前公布的制造业PMI调查发出的乐观信号，意味着今年首季经济看来又将出现强劲成长，”Williamson称。
他表示，调查预示美国国内生产总值(GDP)增幅年率将至少为3%。
2月就业分项指数也上涨，仍高于50。
由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)2月初值为56.8，为10月来最高，1月终值为54.4。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)