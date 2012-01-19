麦肯锡称美国民间部门减债成效卓著

路透纽约1月18日电---麦肯锡全球研究院（McKinsey Global Institute）周三发布的报告指出，在全球金融危机见顶三年後，美国在减债方面成效卓著，而其他多数国家在这方面才刚刚起步。

报告发现，10个主要发达经济体中，2008年以来美国在削减整体债务方面表现最佳，这包括公共债务和民间部门债务。

截至2011年第二季，其他发达国家中仅有韩国和澳大利亚债务亦下降。但若从政府债务看，10个发达国家的债务水平均继续上升。

自全球经济减缓以来，减债便成了全球焦点，而在欧元区爆发主权债危机後，减债显得更为重要。

在美国，减债成绩主要归功于消费者和金融机构去杠杆化努力。如果美国家庭保持当前的步伐，大约两年後，消费者负债就可以回到可持续水准，为消费者支出增长奠定基础。

2008年底以来，美国整体债务已从GDP的296%降至279%。

与此形成对比，英国整体债务同期则继续攀升。截至2011年中期，英国整体负债相当於GDP的507%，2008年底时为487%。

麦肯锡认为，去杠杆化分两个阶段，第一阶段重点在民间部门债务，第二阶段重点在政府债务。

麦肯锡研究主管Susan Lund，对美国来说，眼下关键问题在於能否向减债第二阶段迈进。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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