美国中产阶级人数在过去十年大幅减少--报告

路透华盛顿8月22日电(记者 Susan Heavey)---周三发布的一份报告显示，随着美国人净资产的大幅跳水、工资的减少和生活水平的降低，美国中产阶级的数量在过去十年急剧下滑。

皮尤研究中心(Pew Research Center)的报告称，一向被视为美国中流砥柱的中产者非常悲观，并把责任归咎於美国议员、银行和大型企业。

该研究中心执行副总裁泰勒(Paul Taylor)表示：“中产阶级的人数一直在稳步缩水，中产者的收入也减少了。”

报告称，自2001年以来，美国家庭收入中值从72,956美元降至2010年的69,487美元。

皮尤研究中心称，在过去十年间，中产家庭扣除债务之後的净资产中值从129,582美元减少至93,150美元。

该中心分析了美国数据，以及其对近1,300名自认为是中产阶级的成年人进行调查後得出的数据。

该中心的调查正值美国总统竞选活动进行之时。随着美国竭力从深度经济危机中挣脱，竞选活动已部分成为对美国现任总统奥巴马的政策是否奏效的全民评判。

共和党总统候选人罗姆尼在其竞选活动中承诺要增加就业岗位并推动经济。

调查还发现，支持奥巴马的中产者超过罗姆尼。

调查显示，52%的受访者表示奥巴马的政策将在其第二任期内帮到中产阶级，而有39%的人认为不会。42%的受访者表示，如果当选，罗姆尼将会使中产者受益，而有40%的人表示罗姆尼的政策不会有效。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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