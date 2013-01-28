版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 21:42 BJT

表格: 美国芝加哥联邦储备银行12月中西部制造业指数升至94.7

路透1月28日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布,12月中西部制造业指数升至94.7,而11月修正后为94.1.

以下为详细数据:(基期为2007年)

12月 11月 10月

指数 94.7 94.1 92.2 (完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐